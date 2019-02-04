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Престижный российский вуз прорекламировал новый курс фотографией из столовой УКУ

Сегодня, 11:25
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Иван Примаченко/dostupnoua.org

Когда ближайший приличный кампус находится не в твоем вузе.

Российская Высшая школа экономики прорекламировала свой новый курс для подростков фотографией трапезной из Украинского католического университета.

На нее обратил внимание основатель онлайн-курсов Prometeus Иван Примаченко. Он назвал случившееся "лагідною українізацією".

Фотографию со страницы ВШЭ еще не убрали.

Обновлено: фотографию заменили.

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