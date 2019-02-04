Престижный российский вуз прорекламировал новый курс фотографией из столовой УКУ Сегодня, 11:25 1257 Цей матеріал також доступний українською Иван Примаченко/dostupnoua.org Иван Примаченко/dostupnoua.org

Когда ближайший приличный кампус находится не в твоем вузе.

Российская Высшая школа экономики прорекламировала свой новый курс для подростков фотографией трапезной из Украинского католического университета.

На нее обратил внимание основатель онлайн-курсов Prometeus Иван Примаченко. Он назвал случившееся "лагідною українізацією".



Фотографию со страницы ВШЭ еще не убрали.

Обновлено: фотографию заменили.

Читайте также: Показывают российских админов. Facebook начал отображать местоположение владельцев популярных сообществ