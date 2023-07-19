Самые смешные фото с животными. Премия Comedy Pet Photography Awards — 2023 представила финалистов 19 июля, 15:31 В финал попали 12 участников, а победитель будет объявлен 11 августа (Фото:Comedy Pet Photography Awards/Коллаж NV)

В Великобритании представили шорт-лист с номинантами премии Comedy Pet Photography Awards — 2023, которую вручают за самые забавные снимки с домашними животными.

Как сообщает The Guardian, ее учредителями являются профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам.

Их цель — «отметить положительную и жизненно важную роль, которую играют в нашей жизни домашние животные», и мотивировать на участие в их защите.

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Наградной фонд премии составляет символические 500 фунтов стерлингов, однако, несмотря на это, желающих поучаствовать в конкурсе так много, что определиться с лучшим фото членам жюри не так-то просто.

А пока они думают, вы можете выбрать своего личного фаворита среди представленных финалистов.

Лай/Chris Porsz.

Фото: Chris Porsz

Оскар/Lana Polyakova.

Фото: Lana Polyakova

Штрафной удар/Kenichi Morinaga.

Фото: Kenichi Morinaga

Это тюлень или собака?/Monyque Macedo Dos Santo.

Фото: Monyque Macedo Dos Santo

Альберт Эйнштейн/Masayoshi Yamamoto.

Фото: Masayoshi Yamamoto

Трое серых/Klaus-Peter Seltzer.

Фото: Klaus-Peter Seltzer

Большой босс/Kenichi Morinaga.

Фото: Kenichi Morinaga

Когда взялся за рытье всерьез/Sophie Boynton.

Фото: Sophie Boynton

Меняющий жизнь опыт/Michel Zoghzoghi.

Фото: Michel Zoghzoghi

Так это источник счастья/Corinne Mooser.

Фото: Corinne Mooser

Неожиданное появление/Kazutoshi Ono.

Фото: Kazutoshi Ono

Прекрасная пара/Lana Polyakova.



Фото: Lana Polyakova

Победитель Comedy Pet Photography Awards 2023 года будет объявлен 11 августа.