Самые смешные фото с животными. Премия Comedy Pet Photography Awards — 2023 представила финалистов
В финал попали 12 участников, а победитель будет объявлен 11 августа (Фото:Comedy Pet Photography Awards/Коллаж NV)
В Великобритании представили шорт-лист с номинантами премии Comedy Pet Photography Awards — 2023, которую вручают за самые забавные снимки с домашними животными.
Как сообщает The Guardian, ее учредителями являются профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам.
Их цель — «отметить положительную и жизненно важную роль, которую играют в нашей жизни домашние животные», и мотивировать на участие в их защите.
Наградной фонд премии составляет символические 500 фунтов стерлингов, однако, несмотря на это, желающих поучаствовать в конкурсе так много, что определиться с лучшим фото членам жюри не так-то просто.
А пока они думают, вы можете выбрать своего личного фаворита среди представленных финалистов.
Лай/Chris Porsz.
Оскар/Lana Polyakova.
Штрафной удар/Kenichi Morinaga.
Это тюлень или собака?/Monyque Macedo Dos Santo.
Альберт Эйнштейн/Masayoshi Yamamoto.
Трое серых/Klaus-Peter Seltzer.
Большой босс/Kenichi Morinaga.
Когда взялся за рытье всерьез/Sophie Boynton.
Меняющий жизнь опыт/Michel Zoghzoghi.
Так это источник счастья/Corinne Mooser.
Неожиданное появление/Kazutoshi Ono.
Прекрасная пара/Lana Polyakova.
Победитель Comedy Pet Photography Awards 2023 года будет объявлен 11 августа.