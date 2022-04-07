Соитие нацизма и коммунизма. Премьер Словении опубликовал мем о появлении символа Z 7 апреля, 00:53 Цей матеріал також доступний українською Янез Янша (Фото:instagram.com/JJansaSDS/)

Премьер-министр Словении Янез Янша в своем Twitte опубликовал мем о появлении символа Z, который оккупанты используют при вторжении в Украину.

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«Зачатие и рождение символа Z», — написал Янша, добавив мем с процессом зачатия между мужчиной с серпом и молотом вместо головы и женщиной с символом нацизма.

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Как сообщалось, Португалия, Словения и Евросоюз объявили о высылке из страны российских дипломатов после событий в Буче, где российские военные пытали и убивали мирных жителей.

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