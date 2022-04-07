Соитие нацизма и коммунизма. Премьер Словении опубликовал мем о появлении символа Z

7 апреля, 00:53
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Янез Янша (Фото:instagram.com/JJansaSDS/)

Янез Янша (Фото:instagram.com/JJansaSDS/)

Премьер-министр Словении Янез Янша в своем Twitte опубликовал мем о появлении символа Z, который оккупанты используют при вторжении в Украину.

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«Зачатие и рождение символа Z», — написал Янша, добавив мем с процессом зачатия между мужчиной с серпом и молотом вместо головы и женщиной с символом нацизма.

Видео дня
https://twitter.com/JJansaSDS/status/1511685803625357312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511685803625357312%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F04%2F6%2F7337717%2F
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Словения Мемы Украина-Словения Война России против Украины

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