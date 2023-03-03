Представитель РФ в ООН опозорился, перепостив фейк о «захвате» танка Leopard под Бахмутом 3 марта, 16:46 Более качественная фальшивка оказалась россиянам не по зубам (Фото:karpov16/Twitter)

Россиянам настолько не хватает реальных достижений в войне против Украины, что они готовы поверить даже в самую примитивную ложь, которая дала бы им хоть малейший повод для «гордости».

Так, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский распространил у себя в соцсетях фейк о якобы захвате под Бахмутом Leopard 2, при том, что эта техника еще даже не отправлена на фронт.

Видео дня

На данное время поставки указанных танков на вооружение ВСУ все еще продолжаются, и, как отмечают военные эксперты, увидеть их на передовой можно будет не раньше, чем через несколько месяцев, когда украинские военные подготовятся к новому этапу контрнаступления.

Несмотря на это, Полянский решил перепостить у себя в Twitter пропагандистский бред о «захвате» Leopard с «польским экипажем», несмотря на явно фальшивое фото, опубликованное в подтверждение этой информации.

«Это хорошее начало. Дальше будет больше», — заявил представитель РФ в ООН.

Фото: Скриншот с Twitter

В свою очередь другие пользователи уличили автора поста во вранье, установив, что обнародованное фото было сделано еще несколько лет назад, а прокремлевские пропагандисты его просто отредактировали.

Фото: FunnyChill

После этого россиянка поспешила заявить, что ее изображение лишь «иллюстративное», хотя на самом деле на нем присутствует конкретная надпись, утверждающая, что снимок якобы был сделан 1 марта 2023 года именно «в Бахмуте», который российские оккупанты называют Артемовск.

Напомним, что первые четыре танка Leopard 2 от Польши были переданы Украине лишь 24 февраля.