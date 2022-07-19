«Предки смотрят за нами». Украинцы захватывают очередной американский тренд

19 июля, 21:03
Бедные предки (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Бедные предки (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинцы захватывают новый американский тренд, где под трагическую музыку пользователи рассказывают, что разочаровало бы их предков. Например, женщины записывают видео о том, как предки наблюдают за их попытками похудеть, отказом рожать и любовью к другим женщинам. НВ собрал самые яркие примеры нового тренда TikTok.

Возможно, желудки тогда работали лучше.

@kazhanita

мене дуже смішить цей звук аххахвха

♬ original sound - Luke Ford

Пятеро казачков!

@krisstinka_00

А продовжую заводити собак 🙃💪

♬ original sound - Luke Ford

И это совершенно здорово!

@medussagorgona Я: а, ой☺️#рек #рекомендації ♬ original sound - Luke Ford

Помните о пути, который пришлось пройти, чтобы иметь такую возможность в настоящем.

@kkiirraa06

я думаю, що так і є

♬ original sound - Luke Ford

Восстановить Запорожскую Сечь звучит, как хорошая идея.

Видео дня
@tyzemez #україна ♬ original sound - Luke Ford

Похудеть всегда успеете, но потом.

@ritasolodenka

♬ original sound - Luke Ford

«Черные брови, карие глаза!»

@miss_wbs

Ось така фігня, малята 🤷🏼‍♀️

♬ original sound - Luke Ford

Напомним, что американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck (Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» ословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрал видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok

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