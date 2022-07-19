«Предки смотрят за нами». Украинцы захватывают очередной американский тренд
Бедные предки (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Украинцы захватывают новый американский тренд, где под трагическую музыку пользователи рассказывают, что разочаровало бы их предков. Например, женщины записывают видео о том, как предки наблюдают за их попытками похудеть, отказом рожать и любовью к другим женщинам. НВ собрал самые яркие примеры нового тренда TikTok.
Возможно, желудки тогда работали лучше.
Пятеро казачков!
И это совершенно здорово!
Помните о пути, который пришлось пройти, чтобы иметь такую возможность в настоящем.
Восстановить Запорожскую Сечь звучит, как хорошая идея.
Похудеть всегда успеете, но потом.
«Черные брови, карие глаза!»
Напомним, что американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck (Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» (дословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрал видео.
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