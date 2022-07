«Предки смотрят за нами». Украинцы захватывают очередной американский тренд 19 июля, 21:03 Бедные предки (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинцы захватывают новый американский тренд, где под трагическую музыку пользователи рассказывают, что разочаровало бы их предков. Например, женщины записывают видео о том, как предки наблюдают за их попытками похудеть, отказом рожать и любовью к другим женщинам. НВ собрал самые яркие примеры нового тренда TikTok.

Возможно, желудки тогда работали лучше.

Пятеро казачков!

И это совершенно здорово!

Помните о пути, который пришлось пройти, чтобы иметь такую возможность в настоящем.

Восстановить Запорожскую Сечь звучит, как хорошая идея.

Видео дня

Похудеть всегда успеете, но потом.

«Черные брови, карие глаза!»

Напомним, что американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck (Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» (дословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрал видео.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.