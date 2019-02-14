Пранкеры собрали новый фейковый митинг. На этот раз в Харькове Сегодня, 15:14 1278 Цей матеріал також доступний українською 057.ua "Активисты" так и не дождались оплаты 057.ua

В Харькове "активисты" собрались на митинг в поддержку одного из кандидатов в президенты - Анатолия Оноприенко. Проблема в том, что такого кандидата не существует.

Пранкерами оказалась редакция сайта 057.ua. Они предлагали участникам по 1000 гривен. Желающих "поддержать президента от народа" оказалось чуть более сотни человек, которых собрали за 2 дня при помощи объявлений в соцсетях.

Один из организаторов попросил людей покричать "Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - это сила!", и "Оноприенко - будущее Украины!".

Люди на камеру говорили, что готовы голосовать за кандидата, несмотря на то, что не читали его программу.

Примерно через час пранкеры покинули фейковый митинг, после чего они начали получать угрозы от митингующих.

Имя и фамилия "будущего президента" также были выбраны не случайно. Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца, который, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века, сравнимым с Чикатило.

