21 сентября 2018, пятница

Пранкеров, которые повесили свой портрет в McDonalds, наняли на работу и заплатили $50 тысяч

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Лучшие региональные дизайнеры интерьера
скрин из видео

Лучшие региональные дизайнеры интерьера

Компания McDonalds наняла на работу двоих пранкеров, которые повесили свой портрет в одном из ресторанов сети.

Американский студент Джев Маравила обратил внимание на то, что на постерах в McDonalds нет азиатских моделей и повесил на пустой стене плакат с изображением себя и своего друга. Он провисел больше 50 дней и никто ничего не заметил. 

Тогда они опубликовали видео, в котором рассказали про свою выходку. Студенты сделали фотосессию, стилизировали лучший снимок под постеры, которые висят в McDonalds, а потом Маравила одел форму сотрудника заведения и повесил плакат.

Ролик стал вирусным, но даже после этого в McDonalds никак не отреагировали на плакат. Он продолжал висеть. Тогда студент позвонил в администрацию ресторана и рассказал им эту историю. Его похвалили и оставили плакат на стене.

17 сентября пранкеры появились в студии шоу Эллен Дедженерес. Она даже попросила их повесить постер, который нарисовал ее фанат. 

А потом рассказала, что McDonalds хочет нанять их для съемок в рекламе для сети и вручила им два огромных чека по $25 тысяч долларов каждый.

После эфира в Twitter появилось подтверждение серьезности намерений McDonalds.

"Ребята, ваша мечта исполнилась. Рассчитываем увидеть больше работ от самых лучших региональных дизайнеров интерьера, с которыми мы работали"

 

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