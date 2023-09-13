Зрители ничего не поняли. Пранкер в целлофане притворился моделью на неделе моды в Нью-Йорке — видео
Одурачить охрану у пранкера не вышло (Фото:Коллаж NV)
Во время недели моды в Нью-Йорке произошел курьезный случай, виновником которого стал пробравшийся туда пранкер.
Выскочив из-за кулис на подиум, он продефилировал по нему в каком-то подобии пончо из целлофана и купальной шапочке, притворившись одной из участвовавших в показе моделей.
При этом, похоже, что большинство зрителей в зале никакого подвоха не заметили.
Впрочем, долго демонстрировать свой непревзойденный стиль молодому человеку не удалось, поскольку в какой-то момент к нему не подбежал охранник, который быстро скрутил шутника и куда-то его уволок.