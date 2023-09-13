Зрители ничего не поняли. Пранкер в целлофане притворился моделью на неделе моды в Нью-Йорке — видео 13 сентября, 14:01 Одурачить охрану у пранкера не вышло (Фото:Коллаж NV)

Во время недели моды в Нью-Йорке произошел курьезный случай, виновником которого стал пробравшийся туда пранкер.

Выскочив из-за кулис на подиум, он продефилировал по нему в каком-то подобии пончо из целлофана и купальной шапочке, притворившись одной из участвовавших в показе моделей.

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При этом, похоже, что большинство зрителей в зале никакого подвоха не заметили.

Впрочем, долго демонстрировать свой непревзойденный стиль молодому человеку не удалось, поскольку в какой-то момент к нему не подбежал охранник, который быстро скрутил шутника и куда-то его уволок.

V rámci právě probíhajícího New York Fashion Week byl předveden outfit, který se skládal z koupací čepice a pláštěnky.



Kdyby nezasáhla ochranka, poznal by někdo, že onen mladík není součástí přehlídky? pic.twitter.com/29ZeYU2eLW — Martin (@Qope87) September 12, 2023