В плену ВСУ в разы лучше. Появилось видео из ямы, в которую оккупанты бросают провинившихся солдат 13 апреля, 16:40 Перед тем, как бросить в яму, солдат жестоко избили (Фото:Коллаж NV)

Один из российских захватчиков решил пожаловаться на произвол военной полиции ВС РФ, издевающейся над провинившимися солдатами и теми, кто встал на их сторону.

В подтверждение своих претензий он обнародовал видео из ямы, в которую был посажен вместе с еще несколькими оккупантами, которые, как можно понять из его слов, были наказаны за распитие алкоголя, хотя данная практика в российской армии является повсеместной на всех уровнях.

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Как видно на опубликованных кадрах, условия в такой тюрьме в разы хуже, чем в украинском плену.

В небольшом подземном помещении с глиняным полом и стенами негде прилечь или хотя бы присесть, кроме как прямо в грязь, а вместо туалета лишь пластиковые бутылки.

При этом почти все находящиеся там солдаты жестоко избиты, а у одного из них даже сломана челюсть.

«Мы в грязи, под дождем. Только что прошел ливень, короче. Мы все мокрые… Вот в такой грязи. Я не ложусь даже. Никуда не сажусь. Невозможно… Яма высокая, сверху решетка. Воды нет. Сс*ть, короче, вот в эти пустые бутылки. Три дня нас не будут ни кормить, ни поить», — пожаловался автор видео.