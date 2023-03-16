«Как тараканы». ВСУ показали, как оккупанты на ходу выпрыгивают из подбитой БМП — видео

16 марта, 12:41
Поделиться:
Потеряв технику, россияне попытались укрыться в ближайшем окопе (Фото:Скриншот видео 59-й отдельной мотопехотной бригады)

Потеряв технику, россияне попытались укрыться в ближайшем окопе (Фото:Скриншот видео 59-й отдельной мотопехотной бригады)

Несмотря на всю свою шовинистическую браваду, угрозы в адрес НАТО и ядерный шантаж, с высоты полета украинского дрона российские военные кажутся не более чем мелкими вредителями вроде тараканов.

Читайте также:
У Пригожина все плохо. Рекламу ЧВК Вагнер заметили на Pornhub — видео

Особенно показательным в этом смысле является видео от 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, на котором оккупанты прямо на ходу выпрыгивают из подбитой бронетехники, разбегаясь в разные стороны, точно какие-то насекомые.

Видео дня

Впрочем, спрятаться от украинского беспилотника российским захватчикам не так-то просто, в какой бы щели они не пытались укрыться.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1636320540750168064?s=20

Порой, все что остается российским военным — буквально уползать с поля боя на четвереньках, в надежде спасти свои жизни.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия БМП Российские военные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X