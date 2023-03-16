«Как тараканы». ВСУ показали, как оккупанты на ходу выпрыгивают из подбитой БМП — видео 16 марта, 12:41 Потеряв технику, россияне попытались укрыться в ближайшем окопе (Фото:Скриншот видео 59-й отдельной мотопехотной бригады)

Несмотря на всю свою шовинистическую браваду, угрозы в адрес НАТО и ядерный шантаж, с высоты полета украинского дрона российские военные кажутся не более чем мелкими вредителями вроде тараканов.

Особенно показательным в этом смысле является видео от 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, на котором оккупанты прямо на ходу выпрыгивают из подбитой бронетехники, разбегаясь в разные стороны, точно какие-то насекомые.

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Впрочем, спрятаться от украинского беспилотника российским захватчикам не так-то просто, в какой бы щели они не пытались укрыться.

Порой, все что остается российским военным — буквально уползать с поля боя на четвереньках, в надежде спасти свои жизни.