Пирамидки Суровикина не помогут. Нардеп показал, насколько легко танки Challenger 2 «выбивают» российские «зубы дракона» — видео

25 мая, 15:07
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РФ потратила на бетонные пирамидки колоссальные средства (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

РФ потратила на бетонные пирамидки колоссальные средства (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Так называемая «линия Суровикина», которой генштаб РФ наивно надеется остановить предстоящее контрнаступление украинской армии, не является особой помехой для британских танков Challenger 2, уже находящихся на вооружении ВСУ.

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Об этом свидетельствует видео, обнародованное в четверг, 25 мая, народным депутатом Юрием Мысягиным.

На нем видно, что, благодаря мощи Challenger 2, бетонные пирамидки, известные под пафосным названием «зубы дракона», без особых проблем можно «выбить» с помощью обыкновенного ковша для земляных работ.

Видео дня

Инфографика: NV

Таким образом, все усилия россиян по обустройству своей линии обороны могут оказаться напрасными, поскольку с какими-то существенными проблемами при проделывании в ней брешей Силы обороны, вероятно, не столкнутся.

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При этом на ее обустройство лишь в одной Белгородской области, куда на днях без проблем прорвались сразу несколько диверсионных групп российских повстанцев, было потрачено около 10 млрд рублей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Линия обороны Контрнаступление Война России против Украины Сергей Суровикин Challenger 2

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