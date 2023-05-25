Пирамидки Суровикина не помогут. Нардеп показал, насколько легко танки Challenger 2 «выбивают» российские «зубы дракона» — видео 25 мая, 15:07 РФ потратила на бетонные пирамидки колоссальные средства (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Так называемая «линия Суровикина», которой генштаб РФ наивно надеется остановить предстоящее контрнаступление украинской армии, не является особой помехой для британских танков Challenger 2, уже находящихся на вооружении ВСУ.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в четверг, 25 мая, народным депутатом Юрием Мысягиным.

На нем видно, что, благодаря мощи Challenger 2, бетонные пирамидки, известные под пафосным названием «зубы дракона», без особых проблем можно «выбить» с помощью обыкновенного ковша для земляных работ.

Видео дня

Инфографика: NV

Таким образом, все усилия россиян по обустройству своей линии обороны могут оказаться напрасными, поскольку с какими-то существенными проблемами при проделывании в ней брешей Силы обороны, вероятно, не столкнутся.

При этом на ее обустройство лишь в одной Белгородской области, куда на днях без проблем прорвались сразу несколько диверсионных групп российских повстанцев, было потрачено около 10 млрд рублей.