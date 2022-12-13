«До перемоги я буду президентом, а потім дуже хочу на море і пива»: реакция украинцев на интервью с Зеленским 13 декабря, 14:25 Владимир Зеленский дал интервью Дэвиду Леттерману на платформе киевского метро (Фото:Кадр видео netflix.com)

Американский ведущий Дэвид Леттерман взял у Владимира Зеленского интервью для шоу на Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении». В выпуске президент Украины с юмором отвечал на вопросы, поэтому в соцсетях стали появляться мемы. НВ выбрал самые остроумные шутки по поводу разговора Леттермана с Зеленским.

Во время записи программы началась воздушная тревога. Леттерман спросил, что делать дальше, на что ответил Зеленский: ничего. Он объяснил, что сирена в настоящее время означает привычку для каждого украинца и напоминание о том, что война не закончилась.

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Украинцы вспомнили реакцию первой леди. Тогда Зеленский сказал, что никто не готовит ему завтрак. В этот раз президент внимательнее подбирал слова:





Некоторым понравился анекдот об одесских евреях и НАТО:





Трудно не согласиться:





Все мы немного Зеленский, который любит поесть:





Но больше всего украинцы, как и президент, хотят на море и пиво :







