«До перемоги я буду президентом, а потім дуже хочу на море і пива»: реакция украинцев на интервью с Зеленским

13 декабря, 14:25
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Владимир Зеленский дал интервью Дэвиду Леттерману на платформе киевского метро (Фото:Кадр видео netflix.com)

Владимир Зеленский дал интервью Дэвиду Леттерману на платформе киевского метро (Фото:Кадр видео netflix.com)

Американский ведущий Дэвид Леттерман взял у Владимира Зеленского интервью для шоу на Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении». В выпуске президент Украины с юмором отвечал на вопросы, поэтому в соцсетях стали появляться мемы. НВ выбрал самые остроумные шутки по поводу разговора Леттермана с Зеленским.

Во время записи программы началась воздушная тревога. Леттерман спросил, что делать дальше, на что ответил Зеленский: ничего. Он объяснил, что сирена в настоящее время означает привычку для каждого украинца и напоминание о том, что война не закончилась.

Видео дня

https://twitter.com/olli_kahn/status/1602337320144982018?s=20&t=wrIVDemb-byykZecX-QZbQ
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Украинцы вспомнили реакцию первой леди. Тогда Зеленский сказал, что никто не готовит ему завтрак. В этот раз президент внимательнее подбирал слова:

@ohmysofiaaaa на досвіді😂 #українськийтікток #україна🇺🇦 #володимирзеленський #девідлеттерман #volodymyrzelensky #davidletterman #ukraine #war #ukraine🇺🇦 #рек #ukraine #гумор #гуморукраїнською #гумористи #рекомендації #президентукраїни #жарти #жартиукраїнською🇺🇦 #жартиукраїнською ♬ European style accordion waltz - shulk


Некоторым понравился анекдот об одесских евреях и НАТО:

https://twitter.com/natanordnata/status/1602413744654585878?s=20&t=TNi5oe2-kBvz_pKJuqBiAA
https://twitter.com/tonestash/status/1602401937227390977?s=20&t=RJianDbrDHWC6RDiSxLGGw


Трудно не согласиться:

https://twitter.com/mrrgrte/status/1602374561273712646?s=20&t=1SCZth0hxExy_ymVPF-NXA


Все мы немного Зеленский, который любит поесть:

https://twitter.com/stranger_ssss/status/1602398952145489930?s=20&t=WE_lqdxScRQeFDo4hSzkCQ


Но больше всего украинцы, как и президент, хотят на море и пиво :

https://twitter.com/_wild_Dr_/status/1602397791497723905?s=20&t=DmxxDlhmsY2CO88mco1yTw
https://twitter.com/soocringe/status/1602374724373315591?s=20&t=EyUktj1sIc9En3J_z2YDdw
https://twitter.com/dimakosmo/status/1602302631271079936?s=20&t=DmxxDlhmsY2CO88mco1yTw
https://twitter.com/kateinwordland/status/1602396874220179462?s=20&t=DmxxDlhmsY2CO88mco1yTw
@ohmysofiaaaa і не кажіть, що не життєво #українськийтікток #україна🇺🇦 #ukraine #рекомендації #рек #war #ukraine🇺🇦 #президентукраїни #володимирзеленський #volodymyrzelensky #девідлеттерман #davidletterman #нетфліксукраїнською #нетфлікс2022 #netflix #зеленський #fypシ #foryou #foryourpage #fyp #гуморукраїнською #гумор #гуморукраїна #жартиукраїнською #жарти #жартиукраїнською🇺🇦 #море #ятакхочудотебе #океанельзи #українськамузика ♬ оригінальний звук - Софія
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Редактор: Александра Кабачок

Теги:   Соцсети Юмор Реакция соцсетей Владимир Зеленский Мемы Реакция Интервью Дэвид Леттерман

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