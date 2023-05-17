«Happy 200K day». Украинцы отмечают ликвидацию 200-тысячного российского оккупанта — обзор соцсетей 17 мая, 12:09 Маленькой победоносной войны у Путина не вышло (Фото:Коллаж NV)

Вот и пройдена новая психологическая отметка в войне Украины с российскими захватчиками.

В среду, 17 мая, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери оккупантов убитыми с начала полномасштабного вторжения превысили 200 тысяч человек.

Таким образом защитники Украины уничтожили военную группировку, сопоставимую по количеству с теми силами, которые зашли 24 февраля 2022 года на территорию страны, рассчитывая на ее молниеносный захват.

Видео дня

Однако, благодаря сплоченности ее жителей, маленькой победоносной войны у россиян не вышло, их потери, как в живой силе, так и в технике оказались колоссальными, а дальнейшие перспективы весьма удручающими.

Тем временем украинцы отмечают смерть 200-тысячного «ваньки» публикацией у себя в соцсетях различных веселых мемов, благодарят военнослужащих за их героизм и упорство в очищении родной земли от российской «саранчи» и призывают еще больше донатить на ВСУ.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter