«Happy 200K day». Украинцы отмечают ликвидацию 200-тысячного российского оккупанта — обзор соцсетей

17 мая, 12:09
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Маленькой победоносной войны у Путина не вышло (Фото:Коллаж NV)

Маленькой победоносной войны у Путина не вышло (Фото:Коллаж NV)

Вот и пройдена новая психологическая отметка в войне Украины с российскими захватчиками.

В среду, 17 мая, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери оккупантов убитыми с начала полномасштабного вторжения превысили 200 тысяч человек.

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Таким образом защитники Украины уничтожили военную группировку, сопоставимую по количеству с теми силами, которые зашли 24 февраля 2022 года на территорию страны, рассчитывая на ее молниеносный захват.

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Однако, благодаря сплоченности ее жителей, маленькой победоносной войны у россиян не вышло, их потери, как в живой силе, так и в технике оказались колоссальными, а дальнейшие перспективы весьма удручающими.

Тем временем украинцы отмечают смерть 200-тысячного «ваньки» публикацией у себя в соцсетях различных веселых мемов, благодарят военнослужащих за их героизм и упорство в очищении родной земли от российской «саранчи» и призывают еще больше донатить на ВСУ.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/reconghostsamar/status/1658710553747939329
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1658710779456045056
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/georgian_legion/status/1658724869419171841
https://twitter.com/NinaAjaby72/status/1658708733059387392
https://twitter.com/Vox_UA/status/1658743216701599744
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Российские военные Война России против Украины российские потери

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