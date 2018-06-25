Потап, Ленинград и "зрада" отменяется. В Сети распространили фейк про грандиозный юбилей Укравтодора

Адвокат Елена Льошенко опубликовала в Facebook фейковое сообщение о том, что государственная компания Укравтодор грандиозно отпраздновала юбилей. Она перепутала Укравтодор с IT-компанией Autodoc.

Льошенко спросила почему на корпоративе играют запрещенные российские артисты и "за чьи деньги праздник жизни"?

Комментаторы не проверили информацию и раскритиковали госкомпанию.

На сообщение адвоката ответили в пресслужбе Укравтодора, заявив что компания юбилей не праздновала.

Как оказалось 10-летие праздновала IT-компания Autodoc с похожим названием на Укравтодор.