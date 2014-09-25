Пост про смертельную игру Черный конь репостнули 17 тысяч раз. Она оказалась экспериментом Телебачення Торонто Сегодня, 16:03 70 Цей матеріал також доступний українською "К сожалению, эксперимент прошел успешно" Телебачення Торонто via Facebook

Синий кит, Момо, а теперь и сообщения про опасную игру Черный конь. Несмотря на то, что в сообщении было указано, что Черный конь - это фэйк, его репостнули 17 тысяч раз.

Сатирическое шоу Телебечення Торонто опубликовало на странице в Facebook сообщение о том, что, якобы, детям в Viber присылают Черного коня, после чего они уходят из дома.

В тексте сообщения авторы фейка рассказали о сюжете игры, кураторе-коноводе, пропаже детей в несуществующих районах Житомира и Николаева и несколько раз большими буквами просили читателей дочитать до конца.

В конце сообщения авторы указали, что черного коня не существует и что это эксперимент.

Но это не помешало ему набрать 17 тысяч репостов. Досталось даже президенту Украины:

Об эксперименте даже сделали дополнительный сюжет.

"К сожалению, эксперимент прошел успешно", - резюмировал Майкл Щур.