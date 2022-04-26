Безотходное производство. Посольство США в Украине захотело себе мангал, который украинцы сделали из обломка ракеты

26 апреля, 16:36
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Там еще рядом сало нарезано (Фото:Biz_Ukraine_Mag/Twitter)

Там еще рядом сало нарезано (Фото:Biz_Ukraine_Mag/Twitter)

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Посольство США в Украине отреагировало на твит англоязычного украинского медиа Business Ukraine с креативным мангалом. Его украинцы сделали из обломка ракеты оккупантов.

Соответствующий пост появился на официальном твиттер-аккаунте посольства с подписью «Где мы можем заказать наш?».

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1518847209881718784

На фото можно увидеть, как на обломке вражеской ракеты стоит котелок. Рядом лежит доска с нарезанным салом, а сбоку от нее — бутылка с пивом.

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Под твиттом посольства уже начали советовать, где можно взять мангал. «Я думаю, что их много сбросили, спросите у местных волонтеров. Повторное использование — это цели устойчивого развития».

https://twitter.com/herotractor/status/1518860798642524160

Напомнили и о том, что такую доставку лучше не заказывать. «Вместо этого можно обеспечить Москву такими креативными мангалами. Если вы понимаете, что я имею в виду».

https://twitter.com/elassaadM/status/1518871119020929024

«Это, наверное, самое дорогое барбекю всех времен».

https://twitter.com/stefanhberg/status/1518887940042153985

В сети уже начали шутить о том, что посольство США рекламирует Оболонь.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1232981203774893&id=100011890755033

Напомним, что в твиттере можно найти страницы украинских гетманов, среди которых Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко и Иван Мазепа. Также поэтов и писателей и других исторических фигур Украины. НВ сделало подборку актуальных твиттов украинских героев.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Ракета Посольство США в Киеве

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