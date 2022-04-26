Безотходное производство. Посольство США в Украине захотело себе мангал, который украинцы сделали из обломка ракеты 26 апреля, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Там еще рядом сало нарезано (Фото:Biz_Ukraine_Mag/Twitter)

Посольство США в Украине отреагировало на твит англоязычного украинского медиа Business Ukraine с креативным мангалом. Его украинцы сделали из обломка ракеты оккупантов.

Соответствующий пост появился на официальном твиттер-аккаунте посольства с подписью «Где мы можем заказать наш?».

На фото можно увидеть, как на обломке вражеской ракеты стоит котелок. Рядом лежит доска с нарезанным салом, а сбоку от нее — бутылка с пивом.

Видео дня

Под твиттом посольства уже начали советовать, где можно взять мангал. «Я думаю, что их много сбросили, спросите у местных волонтеров. Повторное использование — это цели устойчивого развития».

Напомнили и о том, что такую доставку лучше не заказывать. «Вместо этого можно обеспечить Москву такими креативными мангалами. Если вы понимаете, что я имею в виду».

«Это, наверное, самое дорогое барбекю всех времен».

В сети уже начали шутить о том, что посольство США рекламирует Оболонь.

Напомним, что в твиттере можно найти страницы украинских гетманов, среди которых Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко и Иван Мазепа. Также поэтов и писателей и других исторических фигур Украины. НВ сделало подборку актуальных твиттов украинских героев.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.