22 октября 2018, понедельник

Посольство России в Австралии написало рецензию на Донбасс Лозницы и сделало ему рекламу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Рецензию прокомментировали более тысячи раз
фотожаба НВ

Рецензию прокомментировали более тысячи раз

Посольство России в Австралии раскритиковало фильм Сергея Лозницы Донбасс, назвало его антироссийской пропагандой и привлекло к картине еще больше внимания.

Возмущение посольства было вызвано выходом Донбасса в кинотеатрах Сиднея, Мельбурна и Канберры. В посольстве отметили, что они "не ангажированные на политические парадигмы" и будут судить фильм как обычные зрители. Они назвали фильм расистским, русофобским, фашистским и нацистским.

Сообщение посольства в Facebook прокомментировали больше тысячи раз.

В комментариях отметили, что такая оценка от посоьства РФ только мотивирует пойти на фильм. 

 

Когда посольство России говорит, что они не заангажированы.

Пользователи Facebook отметили, что правда всегда "антироссийская пропаганда"

Также комментаторы напомнили, что РФ не признает так называемые Народные республики.

 

Постом воспользовались, как площадкой для рекламы других украинских фильмов. 

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове