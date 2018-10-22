Посольство России в Австралии написало рецензию на Донбасс Лозницы и сделало ему рекламу

Рецензию прокомментировали более тысячи раз

Посольство России в Австралии раскритиковало фильм Сергея Лозницы Донбасс, назвало его антироссийской пропагандой и привлекло к картине еще больше внимания.

Возмущение посольства было вызвано выходом Донбасса в кинотеатрах Сиднея, Мельбурна и Канберры. В посольстве отметили, что они "не ангажированные на политические парадигмы" и будут судить фильм как обычные зрители. Они назвали фильм расистским, русофобским, фашистским и нацистским.

Сообщение посольства в Facebook прокомментировали больше тысячи раз.

В комментариях отметили, что такая оценка от посоьства РФ только мотивирует пойти на фильм.

Когда посольство России говорит, что они не заангажированы.

Пользователи Facebook отметили, что правда всегда "антироссийская пропаганда"

Также комментаторы напомнили, что РФ не признает так называемые Народные республики.

Постом воспользовались, как площадкой для рекламы других украинских фильмов.