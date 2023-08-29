Российские дипломаты неожиданно опубликовало правду о Крыме 29 августа, 14:50 Пост с украинским Крымом был посвящен мечтам РФ о расширении БРИКС (Фото:Скриншот/X)

Российское посольство в ЮАР попало в довольно неловкую для себя ситуацию, случайно проговорившись, что оккупированный РФ Крым на самом деле не является ее территорией.

В частности, в X-аккаунте (Twitter) диппредставительства кремлевского режима была опубликована карта мира, на которой временно оккупированный полуостров был обозначен как неотъемлемая часть Украины.

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«Реальность нового многополярного мира», — написали российские дипломаты, фантазируя о расширении БРИКС.

Фото: RoksolanaKrim/X

Впрочем, когда так называемый «глубинный народ» РФ стал возмущаться, почему их вдруг «лишили» украденного полуострова, правдивый пост был удален.

Таким образом россияне в очередной раз продемонстрировали миру, насколько непостоянной является формируемая ими «реальность».