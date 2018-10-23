Посол Канады в Украине поругал Украинскую правду за кликбейт

Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал твит Экономической правды [раздел Украинской правды]. По его мнению, они написали кликбейтный заголовок, который показывает ситуацию в Украине негативном ключе.
Новость заключалась в том, что компания AXA продала канадскому холдингу Fairfax Financial Holding Limited 100% акций страховых компаний АХА Страхование и АХА Страхование Жизнь.
ЕП написала в Twitter, что "Большая страховая компания покидает Украину".
Велика страхова компанія залишає Україну https://t.co/S4pVYNE3hX— Економічна правда (@epravda) October 23, 2018
Ващук отметил, что новость с заголовком про, то что большая канадская компания заходит на украинский рынок, в эпоху кликбейта никого не заинтересует.
I велика - канадська - заходить (а точніше, розширює свої інвестиції в секторі страхування). Але кого ж таке цікавить у добі клікбейту...— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) October 23, 2018
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