23 октября 2018, вторник

Посол Канады в Украине поругал Украинскую правду за кликбейт

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Посол Канады в Украине поругал Украинскую правду за кликбейт

Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал твит Экономической правды [раздел Украинской правды]. По его мнению, они написали кликбейтный заголовок, который показывает ситуацию в Украине негативном ключе.

Новость заключалась в том, что компания AXA продала канадскому холдингу Fairfax Financial Holding Limited 100% акций страховых компаний АХА Страхование и АХА Страхование Жизнь. 

ЕП написала в Twitter, что "Большая страховая компания покидает Украину". 

Ващук отметил, что новость с заголовком про, то что большая канадская компания заходит на украинский рынок, в эпоху кликбейта никого не заинтересует.

 

 

 

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