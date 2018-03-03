Послушайте, как она падает на дно. Полярник прорубил 90-метровую скважину и бросил в нее кусок льда

Гляциолог Питер Нефф в рамках исследования в западной Антарктиде пробурил во льдах 90-метровый колодец. После сбора образцов, он бросил в него кусок льда.

Звук падения напоминает звук рикошета пули в кино.

????????Sound ON????????



When #science is done, it's fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic ???????? #glacier ❄️. So satisfying when it hits the bottom.



Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T — Peter Neff (@peter_neff) 28 февраля 2018 г.

"Когда научная работа сделана, так весело бросить лед в антарктическую скважину глубиной 90 метров. Чувствую себя удовлетворенным, когда он долетает до дна."

Нефф вместе с командой анализирует химический состав воды на разной глубине ледяной шапки Антарктиды, чтобы узнать каким был климат тысячи лет назад.