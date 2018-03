Послушайте, как она падает на дно. Полярник прорубил 90-метровую скважину и бросил в нее кусок льда

Гляциолог Питер Нефф в рамках исследования в западной Антарктиде пробурил во льдах 90-метровый колодец. После сбора образцов, он бросил в него кусок льда.

Звук падения напоминает звук рикошета пули в кино.

????????Sound ON????????



When #science is done, it's fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic ???????? #glacier ❄️. So satisfying when it hits the bottom.



Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T