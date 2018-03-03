Послушайте, как она падает на дно. Полярник прорубил 90-метровую скважину и бросил в нее кусок льда

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Звук падения напоминает звук рикошета пули в кино
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Звук падения напоминает звук рикошета пули в кино

Гляциолог Питер Нефф в рамках исследования в западной Антарктиде пробурил во льдах 90-метровый колодец. После сбора образцов, он бросил в него кусок льда.

Звук падения напоминает звук рикошета пули в кино.

"Когда научная работа сделана, так весело бросить лед в антарктическую скважину глубиной 90 метров. Чувствую себя удовлетворенным, когда он долетает до дна."

Нефф вместе с командой анализирует химический состав воды на разной глубине ледяной шапки Антарктиды, чтобы узнать каким был климат тысячи лет назад. 

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