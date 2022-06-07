Разбомбленное детство. Последний звонок возле разрушенной школы и другие видео украинских выпускников

7 июня, 15:43
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Все школьники заслуживают мирного последнего звонка (Фото:_love_latte/TikTok)

Все школьники заслуживают мирного последнего звонка (Фото:_love_latte/TikTok)

В Чернигове одиннадцатиклассники провели последний звонок напротив своей разбомбленной школы, где учились в мирное время. Проникновенное видео опубликовала одна из выпускниц в своем TikTok. Также в приложении другие школьники делятся своими воспоминаниями об учебе, учителях и рассказывают о том, какой должен был быть их выпускной, если бы не полномасштабное вторжение России.

Песней для видео выбрали Выпускной - Скрябин.

@_love_latte Наш останній дзвоник ✌️✌️#чернігів #випуск2022 #україна #українськийтікток #випускний ♬ Випускний - Скрябін

Бывшие школьники танцуют перед зданием, фотографируются и показывают последствия вражеских обстрелов. На записи видны обгоревшие стены, разбитые окна и обломки бывшей школы.

Видео дня

Тем временем другие выпускники, которым не удастся прийти в школы в красивых платьях и со счастливыми улыбками, делятся своими видео в TikTok. Вспоминают лучшие моменты с одноклассниками, суровыми учителями с добрым сердцем и охранниками, которые отпускали тихонько сбегать за кофе или пирожным.

@slav__ver дякую рузьні 🤡 #випускний #випуск2022 ♬ original sound - </3
@rip.dip_

Не справедливо.

♬ Випускний - Скрябін

Трудно так прощаться со школьной жизнью и преподавателям.

@_elizabeth.dvz Я вже не можу стримуватися😭#школа #випуск2022 #11класс ♬ original sound - </3
@y.yarosslava не так всё должно быть… #випуск2022 ♬ original sound - </3

Напомним, что в воскресенье, 5 июня, десять выпускников исполнили последний школьный танец под песню украинской певицы Джерри Хейл Мрия возле своей разрушенной школы, в которую попали ракеты оккупантов. Один из выпускников рассказал, что на выпускной пришла треть учеников класса, остальные уехали из Харькова.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Чернигов Российско-украинская война Школьники Выпускной TikTok

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