Разбомбленное детство. Последний звонок возле разрушенной школы и другие видео украинских выпускников 7 июня, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Все школьники заслуживают мирного последнего звонка (Фото:_love_latte/TikTok)

В Чернигове одиннадцатиклассники провели последний звонок напротив своей разбомбленной школы, где учились в мирное время. Проникновенное видео опубликовала одна из выпускниц в своем TikTok. Также в приложении другие школьники делятся своими воспоминаниями об учебе, учителях и рассказывают о том, какой должен был быть их выпускной, если бы не полномасштабное вторжение России.

Песней для видео выбрали Выпускной - Скрябин.

Бывшие школьники танцуют перед зданием, фотографируются и показывают последствия вражеских обстрелов. На записи видны обгоревшие стены, разбитые окна и обломки бывшей школы.

Видео дня

Тем временем другие выпускники, которым не удастся прийти в школы в красивых платьях и со счастливыми улыбками, делятся своими видео в TikTok. Вспоминают лучшие моменты с одноклассниками, суровыми учителями с добрым сердцем и охранниками, которые отпускали тихонько сбегать за кофе или пирожным.

Трудно так прощаться со школьной жизнью и преподавателям.

Напомним, что в воскресенье, 5 июня, десять выпускников исполнили последний школьный танец под песню украинской певицы Джерри Хейл Мрия возле своей разрушенной школы, в которую попали ракеты оккупантов. Один из выпускников рассказал, что на выпускной пришла треть учеников класса, остальные уехали из Харькова.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.