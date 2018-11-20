Работники и клиенты парикмахерской вместе успокоили плачущего ребенка. Песней

Маленький мальчик в парикмахерской испугался ножниц и расплакался. Все, кто в это время стриг и стригся успокоили его песней.
Курьезный случай произошел в итальянской парикмахерской CFC Staff Parrucchieri Unisex. Видео посмотрели уже более 14 миллионов раз.
Песня подействовала, ребенок отвлекся на нее и перестал плакать.
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