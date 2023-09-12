Ломать — не строить. Россияне решили «порезать» свой Airbus A320 после аварийной посадки под Новосибирском — СМИ 12 сентября, 12:32 Россияне лишились еще одного лайнера (Фото:Скриншот видео nexta_tv/X)

Из-за невозможности ремонта Airbus A320, совершившего аварийную посадку прямо в поле под Новосибирском во время рейса из Сочи в Омск, россияне решили порезать его на металлолом.

Об этом со ссылкой на местные пропагандистские ресурсы сообщает Telegram-канал NAXTA.

Как утверждается, руководство авиакомпании Ural Airlines пришло к выводу, что транспортировка целого самолета обойдется ей слишком дорого, поэтому совершенно бесперспективна.

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Таким образом РФ лишится еще одного лайнера в ситуации, когда западные санкции блокируют поставки комплектующих, необходимых для нормального функционирования российской авиации.

Вероятно, что подобная судьба ждет и другие лайнеры российских авиакомпаний, поскольку обеспечивать безоперебойные полеты и гарантировать безопасность своим пассажирам они более неспособны, а строить новые самолеты РФ без деталей из стран Запада банально не из чего.