Ломать — не строить. Россияне решили «порезать» свой Airbus A320 после аварийной посадки под Новосибирском — СМИ

12 сентября, 12:32
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Россияне лишились еще одного лайнера (Фото:Скриншот видео nexta_tv/X)

Россияне лишились еще одного лайнера (Фото:Скриншот видео nexta_tv/X)

Из-за невозможности ремонта Airbus A320, совершившего аварийную посадку прямо в поле под Новосибирском во время рейса из Сочи в Омск, россияне решили порезать его на металлолом.

Об этом со ссылкой на местные пропагандистские ресурсы сообщает Telegram-канал NAXTA.

Как утверждается, руководство авиакомпании Ural Airlines пришло к выводу, что транспортировка целого самолета обойдется ей слишком дорого, поэтому совершенно бесперспективна.

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Таким образом РФ лишится еще одного лайнера в ситуации, когда западные санкции блокируют поставки комплектующих, необходимых для нормального функционирования российской авиации.

https://twitter.com/nexta_tv/status/1701516432243057042
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Вероятно, что подобная судьба ждет и другие лайнеры российских авиакомпаний, поскольку обеспечивать безоперебойные полеты и гарантировать безопасность своим пассажирам они более неспособны, а строить новые самолеты РФ без деталей из стран Запада банально не из чего.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Новосибирск Санкции против России Самолеты Российские самолеты Аварийная посадка

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