«Ну а за килограмм сливок-ленивок?». Реакция украинцев на то, как Петру Порошенко все же удалось выехать из Украины 31 мая, 14:36 Цей матеріал також доступний українською С третьего раза, но удалось (Фото:AnnaPavlovskaa/Twitter)

В понедельник, 30 мая, экс-президент Петр Порошенко уехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам. До этого 28 мая пограничники на выезде ему дважды отказали. Основанием для этого была проблема подтверждения действительности разрешительного документа на выезд из Украины. В Сети уже появилась куча мемов и смешных видео о попытках пятого президента уехать за границу, а НВ собрало лучшие из них.

О том, что Порошенко снова не выпустили за границу, сообщили представители партии ЕС. По их словам, пограничники «не пытались изучить ситуацию» и заявили, что у него «нет оснований для выезда за границу».

Видео дня

Окружение Порошенко обвинило власти в «политическом заказе», добавив, что пограничники не имели никаких оснований отказывать в выезде политику, поскольку он, как нардеп не военнообязан и имеет на руках документы о рабочей командировке.

Но как остановить украинцев, которые уже начали шутить об этом? Никак. Поэтому вот немного мемов. Нашли еще один аргумент для выезда Порошенко, но его также оказалось недостаточно для первых двух раз.

Безумная Пчелка марки Roshen на полках всех магазинов мира. Этот законопроект был еще при каденции седовласого гетмана.

А мог спрятаться в новогодних подарках среди конфет.

Экс-президент не сдался — и ты не сдавайся. В конце концов, все в мире возможно, даже уехать за границу.

Еще немного мотивации.

Имелись и иллюстрации в Твиттере к ситуации.

И даже подобрали классические мемы.

А в TikTok разобрали, как на самом деле Порошенко удалось уехать. Назовем это «цена вопроса».

Ну, и отличное видео с котиком.

Отметим, что по данным источников УП, в 21:50 в пункт пропуска Рава-Русская на Львовщине прибыл Порошенко, являющийся членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и пять сопровождавших его людей.

Во время прохождения паспортного контроля он предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

В то же время, как отмечает собеседник УП, в ходе проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код.

По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с вышеупомянутым они не могут пересечь государственную границу.

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