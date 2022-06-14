«Порошенко, выпусти меня отсюда». Пятый президент Украины стал героем нового тренда в TikTok

14 июня, 16:15
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«АААА, Порошенко, выпусти меня отсюда» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«АААА, Порошенко, выпусти меня отсюда» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал героем нового шуточного тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрало самые интересные варианты.

С такими словами нужно соблюдать осторожность.

@spesivtsev18 Новые фотки в самой лучшей инсте планеты: ❗️spesivtsev93❗️ #spesivtsev18 ♬ оригінальний звук - Міу Українка

Неожиданная встреча.

@linsets #путинхуйло #обране #переписка #fyp #fyr #врекомендації #альтсторона ♬ оригінальний звук - Міу Українка

Еще одна встреча, но уже бабушкина.

@.flamka АХХААХАХАХ #flamka ♬ оригінальний звук - Міу Українка

Порошенко выпустили и вас выпустят.

@w.who.k Петро,будь ласка #рек #хочудодому #больно #україна #нівійні #німеччина #європа ♬ оригінальний звук - Міу Українка

А это уже что-то из ночных кошмаров.

Видео дня
@liuba.shhh зато конфеты бесплатно #рекомендации #хочуврекомендации #глобальныерекомендации ♬ оригінальний звук - Міу Українка
@pepetkaa

аеаеаееа порошенко випусти мене звідси👿

♬ оригінальний звук - Міу Українка

Мирного решения не будет.

@1uxurykolya #путин#россия#рек#реки#вреки#путінхуйло🔴⚫🇺🇦#ukraine#fyp#fypage#foryoupage#fy#foryourpage ♬ оригінальний звук - Міу Українка

Главное, что дело начато.

@vergobret #сессия ♬ оригінальний звук - Міу Українка

Напомним, что в понедельник, 30 мая, экс-президент Петр Порошенко уехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам. До этого 28 мая пограничники дважды ему отказали в выезде. Основанием для этого была проблема с подтверждением действительности разрешительного документа на выезд из Украины. В Сети появилась куча мемов и смешных видео о попытках пятого президента уехать за границу, а НВ собрало лучшие из них.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Петр Порошенко Тренды TikTok

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