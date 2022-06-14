«Порошенко, выпусти меня отсюда». Пятый президент Украины стал героем нового тренда в TikTok 14 июня, 16:15 Цей матеріал також доступний українською «АААА, Порошенко, выпусти меня отсюда» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал героем нового шуточного тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрало самые интересные варианты.

С такими словами нужно соблюдать осторожность.

Неожиданная встреча.

Еще одна встреча, но уже бабушкина.

Порошенко выпустили и вас выпустят.

А это уже что-то из ночных кошмаров.

Видео дня

Мирного решения не будет.

Главное, что дело начато.

Напомним, что в понедельник, 30 мая, экс-президент Петр Порошенко уехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам. До этого 28 мая пограничники дважды ему отказали в выезде. Основанием для этого была проблема с подтверждением действительности разрешительного документа на выезд из Украины. В Сети появилась куча мемов и смешных видео о попытках пятого президента уехать за границу, а НВ собрало лучшие из них.



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