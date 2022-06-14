«Порошенко, выпусти меня отсюда». Пятый президент Украины стал героем нового тренда в TikTok
«АААА, Порошенко, выпусти меня отсюда» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Пятый президент Украины Петр Порошенко стал героем нового шуточного тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрало самые интересные варианты.
С такими словами нужно соблюдать осторожность.
Неожиданная встреча.
Еще одна встреча, но уже бабушкина.
Порошенко выпустили и вас выпустят.
А это уже что-то из ночных кошмаров.
Мирного решения не будет.
Главное, что дело начато.
Напомним, что в понедельник, 30 мая, экс-президент Петр Порошенко уехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам. До этого 28 мая пограничники дважды ему отказали в выезде. Основанием для этого была проблема с подтверждением действительности разрешительного документа на выезд из Украины. В Сети появилась куча мемов и смешных видео о попытках пятого президента уехать за границу, а НВ собрало лучшие из них.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.