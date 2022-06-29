«Мирного решения не будет». Как Петр Порошенко превратился в мем в TikTok 29 июня, 15:31 Ану иди бегом (Фото:bszich/TikTok)

Пятый президент Украины Петр Порошенко за последнее время успел превратиться в новый мем в TikTok. Украинцы шутят обо всем, что произошло при его каденции, распространяют его видео «шутливых» обращений и, конечно, не забывают о легендарном фото с ножом. НВ собрал самые смешные мемы.

Рошен — это святое.

Шутка о том, что «Запад нас сливает», очень понравился украинцам.

Живая легенда!

Видео для фанатов киберпанка.

Мало кто знает, но вот краткий список событий, произошедших при каденции седовласого гетмана.

Видео дня

«Просто в соло» (сделал что-то собственноручно).

Вы думали, что Порошенко только шутить умеет?

Да, ПВО — это Порошенко Петр Алексеевич (на украинском ППО).

И немного танцевальной милоты из одного из выступлений экс-президента.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко стал героем нового шутливого тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрал самые интересные варианты.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.