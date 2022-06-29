«Мирного решения не будет». Как Петр Порошенко превратился в мем в TikTok

29 июня, 15:31
Ану иди бегом (Фото:bszich/TikTok)

Ану иди бегом (Фото:bszich/TikTok)

Пятый президент Украины Петр Порошенко за последнее время успел превратиться в новый мем в TikTok. Украинцы шутят обо всем, что произошло при его каденции, распространяют его видео «шутливых» обращений и, конечно, не забывают о легендарном фото с ножом. НВ собрал самые смешные мемы.

Рошен — это святое.

@bszich аааа Порошенко випусти мене звідси #cringe #рошен #порошенко #ааапорошенковипустименезвідси #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #славаукраїні #bszich #zich #пон ♬ оригинальный звук - не бсзыч

Шутка о том, что «Запад нас сливает», очень понравился украинцам.

@souvlaki_gyros #порошенко #політичнімеми #українськімеми #україна #мем #рофл #сувлакигирос ♬ оригинальный звук - Сувлаки Гирос

Живая легенда!

Видео для фанатов киберпанка.

@vityamitya.review #порошенко #політичнімеми #україна #перемога #єс #нато #cyberpunk #рек #кіберпанк ♬ Кандидат у члени - user

Мало кто знает, но вот краткий список событий, произошедших при каденции седовласого гетмана.

Видео дня
@mykolkaa #україна#порошенко#каденція#политика#война#war#порох#каденція#ukraine ♬ Little Dark Age - MGMT

«Просто в соло» (сделал что-то собственноручно).

@faybarries в близькому майбутньому 🤗 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #українськийтікток #степанбандера #зеленський #кім #мем #українськімеми #путінздохне #порох #порошенкомем #кадеціяпорошенка ♬ оригінальний звук - faybarries

Вы думали, что Порошенко только шутить умеет?

@yanko_gr2.0 🇺🇦🦾 #тсн #україна #росіяворог #порошенко #порошенкомем #мем #рек ♬ оригінальний звук - 🥷

Да, ПВО — это Порошенко Петр Алексеевич (на украинском ППО).

@polittrends працює ППО😂✊#політичнімеми #мемиукраїнською #порошенко #порошенкомем ♬ As It Was - Harry Styles

И немного танцевальной милоты из одного из выступлений экс-президента.

@donenkovalia Ластівки #порошенко #порошенкотоп #порошенкомем #рекомендації #рекомендаціїукраїна #хочуврек ♬ Ластівки - naprocente

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко стал героем нового шутливого тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрал самые интересные варианты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Петр Порошенко Мемы TikTok

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