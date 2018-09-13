13 сентября 2018, четверг

Порошенко сделал снимок ночного Киева и завалил горизонт. Показываем ему, как это исправить

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Порошенко сделал снимок ночного Киева и завалил горизонт. Показываем ему, как это исправить

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook фотографию ночного Киева с немного заваленым горизонтом. НВ сделало для него обучалку, как больше не допускать эту ошибку. 

В своем сообщении президент намекнул на длинный рабочий день.

"Красавец Киев, мирно спит - это крутой бонус долгого рабочего дня", - написал он.

Мы обратили внимание на то, что улица на снимке немного "завалена", и показываем как это можно исправить. 

Для начала нужно установить в смартфон фоторедактор, мы использовали Snapseed. Потом выбрать в инструментах поворот и развернуть фото, чтобы оно выглядело ровно относительно сетки. 

Если улица сфотографирована с неверной позиции, это можно частично исправить с помощью инструмента перспектива. 

Видеоинструкция.

Теперь снимки будут еще лучше.

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