Порошенко сделал снимок ночного Киева и завалил горизонт. Показываем ему, как это исправить

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook фотографию ночного Киева с немного заваленым горизонтом. НВ сделало для него обучалку, как больше не допускать эту ошибку.

В своем сообщении президент намекнул на длинный рабочий день.

"Красавец Киев, мирно спит - это крутой бонус долгого рабочего дня", - написал он.

Мы обратили внимание на то, что улица на снимке немного "завалена", и показываем как это можно исправить.

Для начала нужно установить в смартфон фоторедактор, мы использовали Snapseed. Потом выбрать в инструментах поворот и развернуть фото, чтобы оно выглядело ровно относительно сетки.

Если улица сфотографирована с неверной позиции, это можно частично исправить с помощью инструмента перспектива.

Видеоинструкция.

Теперь снимки будут еще лучше.