Впервые. Порошенко опубликовал в Twitter фотографию котика
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Ко всемирному сумасшествию по милым домашним животным присоединился президент Украины.
Петр Порошенко впервые опубликовал фотографию кота. Снимок сделан в новом общежитии для военнослужащих в селе Старычи, Львовской области.
Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля ???? pic.twitter.com/yCmYpJl5H6— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.