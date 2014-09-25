Впервые. Порошенко опубликовал в Twitter фотографию котика Сегодня, 13:34 64 Цей матеріал також доступний українською Рыжий кот - первый житель нового общежития для военнослужащих Петро Порошенко via Twitter

Ко всемирному сумасшествию по милым домашним животным присоединился президент Украины.

Петр Порошенко впервые опубликовал фотографию кота. Снимок сделан в новом общежитии для военнослужащих в селе Старычи, Львовской области.