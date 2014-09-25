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Впервые. Порошенко опубликовал в Twitter фотографию котика

Сегодня, 13:34
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Рыжий кот - первый житель нового общежития для военнослужащих

Петро Порошенко via Twitter

Ко всемирному сумасшествию по милым домашним животным присоединился президент Украины.

Петр Порошенко впервые опубликовал фотографию кота. Снимок сделан в новом общежитии для военнослужащих в селе Старычи, Львовской области. 

 

 

Теги:   Домашние животные

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