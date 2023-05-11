«Пишите в личные». Порнозвезду, пожаловавшуюся на дороги в Черновцах, «зовут работать» в горсовет 11 мая, 10:28 Юлии Сенюк в шутку предложили вакансию главного специалиста сектора текущего ремонта дорог (Фото:ta.sama.actorka)

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу дорог в Черновцах, главным фигурантом которой стала украинская порноактриса Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Josephine Jackson.

Об этом рассказало местное издание molbuk.ua.

Дело в том, что недавно Сенюк посетила Черновцы, а отвечая на вопрос своих подписчиков, понравился ли ей город, она обратила внимание на брусчатку, по которой не комфортно ездить.

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«Я там была дважды, город мне понравился, чем-то напоминает Львов, особенно брусчатка. И одна и та же проблема, как во всех тех городах, где сохранилась брусчатка, что дорога очень кривая и очень тяжело ездить. Это такие основные минусы, прямо режущие глаз, и не только глаз, а все, что можно. А так в общем-то мне понравилось, понравился отель, в котором я была. Впечатлил мини-бар, потому что такие мини-бары нечасто встретишь даже в Европе в отелях. И плюс дешево», — рассказала она у себя сториз в Instagram.

Фото: molbuk.ua

Как сообщает Hromadske, замечание актрисы не остались без внимания первого заместителя начальника департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого горсовета Григория Прохоренко.

Чиновник решил пошутить, и пригласил ее на должность главного специалиста сектора текущего ремонта дорог, предложив написать ему в личные.

«Это хорошая возможность себя реализовать вне съемочных площадок, ведь карьера актрисы не вечна, как и кривые дороги в Черновцах», — заверил Прохоренко у себя в соцсетях, однако позже текст был удален.

Сенюк родилась в Золочеве Львовской области. После 9 класса переехала во Львов, где училась на факультете международных отношений Львовской коммерческой академии.

В своем первом фильме для взрослых снялась в 23 года. В 2021 году была номинирована на премию AVN Awards сразу в нескольких номинациях.