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Pornhub запустил раздел с "пчелиным порно", чтобы спасти насекомых от вымирания

Вчера, 11:31
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Pornhub запустил раздел с "пчелиным порно", чтобы спасти насекомых от вымирания - фото

Jenna Lee / Unsplash

Pornhub, один из самых популярных порносайтов в мире, запустил новый раздел. В нем собраны ролики, на которых пчелы опыляют цветы. 

Он называется Beesexual. В разделе уже есть 14 роликов, и все они озвучены профессиональными порнозвездами. 

Pornhub запустил эту инициативу для привлечения внимания к проблеме вымирания пчел. За последние 10 лет около 30% популяции этих насекомых исчезло из-за загрязнения окружающей среды и пестицидов, сообщает сервис

За каждый просмотр ролика из раздела сайт будет перечислять деньги в благотворительные фонды по спасению пчел. 

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