Pornhub запустил раздел с "пчелиным порно", чтобы спасти насекомых от вымирания Вчера, 11:31 1038 Цей матеріал також доступний українською Jenna Lee / Unsplash Jenna Lee / Unsplash

Pornhub, один из самых популярных порносайтов в мире, запустил новый раздел. В нем собраны ролики, на которых пчелы опыляют цветы.

Он называется Beesexual. В разделе уже есть 14 роликов, и все они озвучены профессиональными порнозвездами.

Pornhub запустил эту инициативу для привлечения внимания к проблеме вымирания пчел. За последние 10 лет около 30% популяции этих насекомых исчезло из-за загрязнения окружающей среды и пестицидов, сообщает сервис.

За каждый просмотр ролика из раздела сайт будет перечислять деньги в благотворительные фонды по спасению пчел.

