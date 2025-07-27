В Одесской области родители назвали детей Люцифером и Авелем

Как сообщают в Минюсте, оригинальности хватало в именах мальчиков в Одесской области — кроме Назара, Адама, Никиты и Мирона, были и Феликс, Теодор, Вивиан, Авдей и Герман (Фото: Pixabay/Marjonhorn)

С начала 2025 года в Одесской области родители зарегистрировали много детей с довольно необычными именами для Украины — от Аурела и Авеля до Люцифера у мальчиков и от Небьюлы до Манди-Роуз у девочек.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

По информации чиновников, на Одесчине среди самых популярных женских — София, Дарья, Ева, Мария, Алина и Милана, а среди популярных мужских — Артем, Александр, Матвей, Даниил, Максим и Лев.

Среди других редких имен родители выбирали для девочек имена Злата, Эмма, Афина, Николина и Лада.

Фото: minjust.gov.ua

Как сообщают в Минюсте, оригинальности с лихвой хватал в именах мальчиков в регионе: кроме Назара, Адама, Никиты и Мирона, были и Феликс, Теодор, Вивиан, Авдей и Герман.

Ранее чиновники ведомства напомнили украинцам, что, согласно законодательству страны, люди по достижении 14-летнего возраста могут менять свое имя или фамилию с согласия родителей или опекуна, а с 16 лет это можно сделать самостоятельно.