В Одесской области родители назвали детей Люцифером и Авелем

27 июля, 16:21
Поделиться:
Как сообщают в Минюсте, оригинальности хватало в именах мальчиков в Одесской области — кроме Назара, Адама, Никиты и Мирона, были и Феликс, Теодор, Вивиан, Авдей и Герман (Фото: Pixabay/Marjonhorn)

Как сообщают в Минюсте, оригинальности хватало в именах мальчиков в Одесской области — кроме Назара, Адама, Никиты и Мирона, были и Феликс, Теодор, Вивиан, Авдей и Герман (Фото: Pixabay/Marjonhorn)

С начала 2025 года в Одесской области родители зарегистрировали много детей с довольно необычными именами для Украины — от Аурела и Авеля до Люцифера у мальчиков и от Небьюлы до Манди-Роуз у девочек.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

По информации чиновников, на Одесчине среди самых популярных женских — София, Дарья, Ева, Мария, Алина и Милана, а среди популярных мужских — Артем, Александр, Матвей, Даниил, Максим и Лев.

Реклама

Среди других редких имен родители выбирали для девочек имена Злата, Эмма, Афина, Николина и Лада.

Читайте также:
Барби, Янголя и Султан. Минюст назвал самые редкие имена, которыми называли детей в 2024 году
minjust.gov.ua
Фото: minjust.gov.ua

Как сообщают в Минюсте, оригинальности с лихвой хватал в именах мальчиков в регионе: кроме Назара, Адама, Никиты и Мирона, были и Феликс, Теодор, Вивиан, Авдей и Герман.

Ранее чиновники ведомства напомнили украинцам, что, согласно законодательству страны, люди по достижении 14-летнего возраста могут менять свое имя или фамилию с согласия родителей или опекуна, а с 16 лет это можно сделать самостоятельно.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Одесская область Минюст Министерство юстиции Украины Имена Дети

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies