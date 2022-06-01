«Нашо ти нам пишеш?». Папа Франциск обратился на украинском в Твиттере с призывом возобновить поставки зерна из Украины 1 июня, 21:11 Цей матеріал також доступний українською Хороший вариант, немного средневеково, но все же (Фото:Twitter)

1 июня в своем Твиттере Понтифик написал на украинском языке об общечеловеческом праве на питание и призвал не использовать зерно — основной продовольственный продукт — как оружие. В то время, по данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых запасов находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. В комментариях украинцы напомнили, что к тем, кто блокирует поставки зерна, нужно обращаться на русском, а также высказали много мнений относительно «инициативы» Папы. НВ собрало самые актуальные.

Франциск горячо выразил свое мнение по поводу проблемы.

Но у украинцев появился важный вопрос: "Нашо ти нам пишеш?"

Потэому Папу римского попросили «исправить прицел» в своих обращениях.

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Предложили и пути решения проблемы. К примеру, крестовый поход против России. Да, старомодно, но раньше действовало.

Еще один вариант.

Появились и более важные вопросы у пользователей.

Фото: Twitter

Но украинцы, которые уже более трех месяцев живут в условиях войны, нашли силы и выразили обеспокоенность.

Даже глубокое беспокойство!

Но пообещали понтифику помолиться.

В конце концов сошлись на том, что «дед просто хайпит» (пытается привлечь внимание к себе).

Отметим, что российские агрессоры уже похитили на временно оккупированных территориях Украины 400-500 тыс. т зерновых культур на сотни миллионов долларов.

Вывоз зерна в Крым для дальнейшей продажи курируют российские военные и представители спецслужб. Об этом заявил министр агрополитики Николай Сольский, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы видим, что они организованно отправляют в направлении Крыма примерно 400-500 тыс. т. Это крупный бизнес, которым руководят люди уровня, скажем, выше того, что мы все в интернете видели, когда забирали из магазинов телевизоры и так далее», – сказал Сольский.

«По цене $250-300/т – это уже сотни миллионов. Очевидно, что этим занимаются, в частности, представители спецслужб страны-агрессора и военные самого высокого уровня и разного рода аферисты, которым такой бизнес, скажем так, по жизни подходит», - добавил он.

По данным Сольского, Минагрополитики получает информацию о похищении россиянами украинского зерна как через публичные каналы, СМИ и интернет, так и посредством доступных в министерстве госканалов получения информации, в частности, связей с правоохранителями.

Напомним, что 3 мая итальянское издание Corriere Della Sera опубликовало интервью с Папой Римским Франциском, в котором он рассказывал о готовности поехать в Москву и назвал «лай НАТО в двери России» возможной причиной вторжения последней в Украину. Украинцы остро среагировали на заявление главы Ватикана, а НВ собрало самые интересные посты.

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