Пользовательница Twitter два дня искала папу и дочку с милого снимка, сделанного за час до пожара в Нотр-Даме. И нашла!
Пользовательница Twitter Брук Уинсдор запостила фотографию мужчины, который играет со своей дочкой возле собора Парижской Богоматери. Снимок был сделан за час до пожара.
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Женщина пишет, что фотографировала сам собор, но потом заметила, что в кадр попали мужчина и девочка. Она хотела подойти и показать им фото, но решила не мешать, о чем позднее пожалела.
После пожара Брук решила попробовать найти героев снимка через соцсети. За 3 дня фотография набрала более 200 тысяч ретвитов - и не зря.
Твит дошел до мужчины с фотографии. Он написал Брук в личные сообщения, попросил не раскрывать его имя "из-за трагедии" и подтвердил, что он действительно играл с дочерью.
"Спасибо за прекрасный снимок, мы найдем для него место", - написал он.