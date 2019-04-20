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Пользовательница Twitter два дня искала папу и дочку с милого снимка, сделанного за час до пожара в Нотр-Даме. И нашла!

Сегодня, 13:14
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Пользовательница Twitter два дня искала папу и дочку с милого снимка, сделанного за час до пожара в Нотр-Даме. И нашла! - фото

PHILIPPE WOJAZER / Reuters

Пользовательница Twitter Брук Уинсдор запостила фотографию мужчины, который играет со своей дочкой возле собора Парижской Богоматери. Снимок был сделан за час до пожара.

Twitter обрезает фото, для полной версии нажмите на пост.

Женщина пишет, что фотографировала сам собор, но потом заметила, что в кадр попали мужчина и девочка. Она хотела подойти и показать им фото, но решила не мешать, о чем позднее пожалела.

После пожара Брук решила попробовать найти героев снимка через соцсети. За 3 дня фотография набрала более 200 тысяч ретвитов - и не зря.

Твит дошел до мужчины с фотографии. Он написал Брук в личные сообщения, попросил не раскрывать его имя "из-за трагедии" и подтвердил, что он действительно играл с дочерью. 

"Спасибо за прекрасный снимок, мы найдем для него место", - написал он. 

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