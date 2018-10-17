Чтение с суфлера, драма и странный паспорт жены. Пользователи соцсетей высмеивают интервью с разведчиком Семочко

Чтение с суфлера, странный паспорт жены, аналогии с Бошировым и Петровым, а также драматический саундтрек и операторская работа. После этого интервью с разведчиком Семочко стало больше вопросов, чем было.
16 октября на телеканале ZIK вышло интрервью с заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергеем Семочко, который стал известным благодаря расследованию Bihus.Info про родственников с российскими паспортами и многомиллионным состоянием.
Это был первый публичный комментарий разведчика про расследование. По мнению соцсетей он получился очень странным.
Журналисты отметили, что в начале интервью Семочко читает текст, как-будто с суфлера, а потом переходит на русский язык.
Другие возмутились, что он вообще имеет возможность "ходить по эфирам"
Пользователи заметили, что когда Семочко показывал паспорт своей жены, он закрыл ее имя и фамилию.
Правило, которое никогда не подводит.
Ролик сравнили с интервью, которое дали пропагандистам RT ГРУшники Боширов и Петров.
Также пользователи отметили операторскую работу, игру главного героя и музыкальное сопровождение.
Свое отношение к интервью выразил и сам журналист ZIKa Александр Мамай.
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