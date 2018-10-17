17 октября 2018, среда

Чтение с суфлера, драма и странный паспорт жены. Пользователи соцсетей высмеивают интервью с разведчиком Семочко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Семочко показывает паспорт жены и закрывает ее имя
скрин из видео

Семочко показывает паспорт жены и закрывает ее имя

Чтение с суфлера, странный паспорт жены, аналогии с Бошировым и Петровым, а также драматический саундтрек и операторская работа. После этого интервью с разведчиком Семочко стало больше вопросов, чем было.

16 октября на телеканале ZIK вышло интрервью с заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергеем Семочко, который стал известным благодаря расследованию Bihus.Info про родственников с российскими паспортами и многомиллионным состоянием. 

Это был первый публичный комментарий разведчика про расследование. По мнению соцсетей он получился очень странным.

Журналисты отметили, что в начале интервью Семочко читает текст, как-будто с суфлера, а потом переходит на русский язык.

 

Другие возмутились, что он вообще имеет возможность "ходить по эфирам"

Пользователи заметили, что когда Семочко показывал паспорт своей жены, он закрыл ее имя и фамилию.

Правило, которое никогда не подводит.

Ролик сравнили с интервью, которое дали пропагандистам RT ГРУшники Боширов и Петров.

Также пользователи отметили операторскую работу, игру главного героя и музыкальное сопровождение.

Свое отношение к интервью выразил и сам журналист ZIKa Александр Мамай. 

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове