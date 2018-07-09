Je suis Domagoj. Пользователи Сети возмутились реакции ФИФА на "Слава Украине!"

Пользователи Сети раскритиковали предупреждение ФИФА в адрес хорватского защитника Демагоя Виды, который посвятил победу над Россией Украине.
После матча бывшие игроки ФК Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором Вукоевич сказал, что эта победа за Динамо и Украину, а Вида прокричал: "Слава Украине!".
Международная федерация футбола ФИФА отреагировала на высказывание защитника и вынесла предупреждение за проукраинский комментарий, назвав его в политическим.
В Сети раскритиковали, такое решение.
12 украинцев, убитых Россией с начала ЧМ.— Vitauskas ???????????????? (@Vitauskas_A) 8 июля 2018 г.
Вы о чём? Спорт вне политики.
Вратарь российской сборной Акинфеев - доверенное лицо президента страны-убийцы.
Нет никаких проблем
Вида сказал "Слава Украине!".
Да это же политика и оскорбление России! Смотри, не перепутай!#SlavaUkraini pic.twitter.com/2BMMiQDTee
Нашлась "настоящая" причина предупреждения:
На антихорватские кричалки в центре Москвы ФИФА не отреагировало.
Когда узнали новость про Виду pic.twitter.com/2k173wai8U— Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 июля 2018 г.
Украинское посольство в Великобритании объяснило британским изданиям The Sun и Independent, которые поддержали решение ФИФА, "Слава Украине" - это фраза вроде "Да здравствует Франция" или "Да здравствует Королева", а не нацистские лозунги.
We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июля 2018 г.
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