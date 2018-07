Je suis Domagoj. Пользователи Сети возмутились реакции ФИФА на "Слава Украине!"

Пользователи Сети раскритиковали предупреждение ФИФА в адрес хорватского защитника Демагоя Виды, который посвятил победу над Россией Украине.

После матча бывшие игроки ФК Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором Вукоевич сказал, что эта победа за Динамо и Украину, а Вида прокричал: "Слава Украине!".

Международная федерация футбола ФИФА отреагировала на высказывание защитника и вынесла предупреждение за проукраинский комментарий, назвав его в политическим.

В Сети раскритиковали, такое решение.

Нашлась "настоящая" причина предупреждения:

На антихорватские кричалки в центре Москвы ФИФА не отреагировало.

Украинское посольство в Великобритании объяснило британским изданиям The Sun и Independent, которые поддержали решение ФИФА, "Слава Украине" - это фраза вроде "Да здравствует Франция" или "Да здравствует Королева", а не нацистские лозунги.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0