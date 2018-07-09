Je suis Domagoj. Пользователи Сети возмутились реакции ФИФА на "Слава Украине!"

"Почему быть доверенным лицом Путина - можно, а Слава Украине! - нельзя?"

Пользователи Сети раскритиковали предупреждение ФИФА в адрес хорватского защитника Демагоя Виды, который посвятил победу над Россией Украине.

После матча бывшие игроки ФК Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором Вукоевич сказал, что эта победа за Динамо и Украину, а Вида прокричал: "Слава Украине!".

Международная федерация футбола ФИФА отреагировала на высказывание защитника и вынесла предупреждение за проукраинский комментарий, назвав его в политическим.

В Сети раскритиковали, такое решение.

12 украинцев, убитых Россией с начала ЧМ.

Вы о чём? Спорт вне политики.



Вратарь российской сборной Акинфеев - доверенное лицо президента страны-убийцы.

Нет никаких проблем



Вида сказал "Слава Украине!".

Да это же политика и оскорбление России! Смотри, не перепутай!#SlavaUkraini pic.twitter.com/2BMMiQDTee — Vitauskas ???????????????? (@Vitauskas_A) 8 июля 2018 г.

Нашлась "настоящая" причина предупреждения:

На антихорватские кричалки в центре Москвы ФИФА не отреагировало.

Когда узнали новость про Виду pic.twitter.com/2k173wai8U — Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 июля 2018 г.

Украинское посольство в Великобритании объяснило британским изданиям The Sun и Independent, которые поддержали решение ФИФА, "Слава Украине" - это фраза вроде "Да здравствует Франция" или "Да здравствует Королева", а не нацистские лозунги.