Мы знаем, что такое давление России. Пользователи Reddit со всего мира пишут украинцам слова поддержки

Многие пользователи отметили, что их страны проходили, через похожие кризисы.
Пользователи форума Reddit из США, Тайваня, Ирландии, Сирии и других стран пишут в самый большой украинский сабреддит r/ukraine слова поддержки, в связи с агрессией России. Сообщений из разных стран набралось несколько десятков.
Единственная Украина - свободная и независимая Украина. Посылаю вам свое уважение и поддержку из Австралии. У вас есть сила и желание пройти через это!
Support from Australia from r/ukraine
Сил в сопротивлении. Вы не одиноки в этих обстоятельствах. Наш день наступит
Мы тоже знаем, что значит быть под давлением российского правительства. В эти темные времена Украина и ее граждане должны оставаться сильными, и я желаю вам удачи в вашей борьбе и оставаться независимыми! Эстония и остальная Европа с вами!
Support from Estonia from r/ukraine
Оставайтесь сильными и сражайтесь за свою страну! Мы знаем, каково это - находиться в таком напряжении с гигантской страной поблизости. Тайвань - независимая нация, в то время наш злой коммунистический двойник Китай угрожает вторгнуться в нашу страну с военными, шпионажем, фэйковыми новостями. и т. д. Мы отбиваемся от Китая с 1949 года, так что и вы сможете! Оставайтесь сильными и берегите себя и помните, что Украина не одинока!
Support from Taiwan ???????? ???????? from r/ukraine
Оставатесь сильными! Оставайтесь непобедимыми! Не позволяйте им помыкать вами, парни, потому что истоки вашей нации в истории и культуре, продолжайте в том же духе.
Support from Scotland!!! from r/ukraine
Будте сильными! Это тот же режим, который давит на нас обоих.
Support from Syria from r/ukraine
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