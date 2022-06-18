Пугачева, Инстасамка, Меладзе. Пользователь TikTok делает шутливые переводы песен российских исполнителей 18 июня, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Каверы значительно лучше оригиналов (Фото:volodza/TikTok)

На фоне того, как россияне продолжают «воровать» украинские песни и выдавать их за русские, пользователь под ником Volodza делает шутливые переводы синглов артистов РФ, которые звучат гораздо лучше оригиналов. В новом исполнении можно услышать Инстасамку, Валерия Меладзе, Аллу Пугачеву и многих других. Если вы впервые слышите эти имена или наоборот хотите их забыть — прекрасно, так держать. НВ собрало самые смешные «каверы».

Просто до слез… Настоящее искусство. Если вдруг не узнали, это Инстасамка — Липси Ха.

Валерий Меладзе — Иностранец. Так гораздо лучше.

Позови меня с собой Пугачевой — окей, но Погукай мене з собою — совсем другой уровень.

Видео дня

Григорий Лепс проиграл в битве за эту песню.

Юлия Савичева для родившихся до 2000 года.

Исполнительница Максим и ее Знаешь ли ты на украинском звучат гораздо лучше.

Напомним, что в соцсетях появились переводы песен Скрябина, Океана Эльзы и даже гимна Украины. НВ делало подборки с «переведенными» композициями.



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