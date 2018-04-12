Пользователь Facebook создал очень длинный пост. Доскролить до конца смогут не все

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
К счастью, убрать ее из ленты очень легко
Reynier González via Facebook

К счастью, убрать ее из ленты очень легко

Пользователь Facebook из Венесуэллы Ренье Гонзалез нашел в списках Facebook уязвимость, с помощью которой можно создавать очень длинные посты, которые не сворачиваются, и значительно усложняют просмотр новостей друзьям и подписчикам. 

Гонзалез заметил, что сообщения записанные формате списков не сворачиваются и сделал из символов гусеницу. Очень длинную. У нее уже 30 тысяч репостов. Убрать ее из ленты, можно нажав на "скрыть пост".

Пост сокращен до 5000 пикселей, оригинальная его длина составляет 109 331 пиксель.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове