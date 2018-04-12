Пользователь Facebook создал очень длинный пост. Доскролить до конца смогут не все

К счастью, убрать ее из ленты очень легко

Пользователь Facebook из Венесуэллы Ренье Гонзалез нашел в списках Facebook уязвимость, с помощью которой можно создавать очень длинные посты, которые не сворачиваются, и значительно усложняют просмотр новостей друзьям и подписчикам.

Гонзалез заметил, что сообщения записанные формате списков не сворачиваются и сделал из символов гусеницу. Очень длинную. У нее уже 30 тысяч репостов. Убрать ее из ленты, можно нажав на "скрыть пост".

Пост сокращен до 5000 пикселей, оригинальная его длина составляет 109 331 пиксель.