Вторая армия мира, так сказать. Полтавские охотники забрали у россиян десять танков и передали их ВСУ 19 марта, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Вторая армия мира пополняет нашу технику во время своего дезертирства (Фото:Скриншот с видео)

В Полтавской области на границе с Сумщиной идут столкновения с российскими войсками. После боев с украинскими военными и бойцами терробороны россияне пытаются скрыться, но их вылавливают местные охотники. Трофейную технику они передают ВСУ. Об этом сообщает Полтавская областная военная организация.

«На севере области проходят бои с российскими оккупантами, речь об ахтырском направлении. Кроме того, продолжается так называемое „гадацкое сафари“ — охотники уже не только с ружьями „охотятся“, но и отобрали в оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Она передана Вооруженным силам Украины, отремонтирована и уже работает на нашу армию», — рассказал начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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Также он рассказал, что к силам территориальной обороны присоединилось уже более 15 тысяч граждан.

19 марта в Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России пытается восстановить боеспособность подразделений и планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы из Армении. Также сообщается, что некоторые российские военные отказываются принимать участие в боевых действиях после столкновений с украинскими защитниками.

Накануне также состоялись переговоры президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых американский президент " описал последствия" для Китая в том случае, если страна решит оказать поддержку РФ в войне против Украины.

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