Польские фанаты случайно подожгли баннер с надписью "Мы никогда не сгорим" - видео

Болельщики польского футбольного клуба Висла Краков на трибуне случайно подожгли баннер с надписью "Мы никогда не сгорим".
Курьезный инцидент произошел во время матча против клуба Лех. Из-за огня встречу пришлось остановить на 15 минут.
"Race są bezpieczne" pic.twitter.com/t74cQMNHl4— Mateusz Miga (@MateuszMiga) 13 мая 2018 г.
Матч закончился со счетом 1:1. Никто, кроме баннера, на стадионе не сгорел.
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