Польские фанаты случайно подожгли баннер с надписью "Мы никогда не сгорим" - видео

Никто, кроме баннера, на стадионе не сгорел

Болельщики польского футбольного клуба Висла Краков на трибуне случайно подожгли баннер с надписью "Мы никогда не сгорим".

Курьезный инцидент произошел во время матча против клуба Лех. Из-за огня встречу пришлось остановить на 15 минут.

Матч закончился со счетом 1:1. Никто, кроме баннера, на стадионе не сгорел.