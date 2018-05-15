Польские фанаты случайно подожгли баннер с надписью "Мы никогда не сгорим" - видео

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Никто, кроме баннера, на стадионе не сгорел
MaciejKmita ‏via Twitter

Никто, кроме баннера, на стадионе не сгорел

Болельщики польского футбольного клуба Висла Краков на трибуне случайно подожгли баннер с надписью "Мы никогда не сгорим".

Курьезный инцидент произошел во время матча против клуба Лех. Из-за огня встречу пришлось остановить на 15 минут. 

Матч закончился со счетом 1:1. Никто, кроме баннера, на стадионе не сгорел.

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