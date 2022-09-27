На него никто не пришел. В Польше местная правая партия организовала митинг против приема мигрантов из Украины 27 сентября, 20:28 Пусто прям как в воэнкоматах РФ (Фото:Notes from Poland)

В городе Сянок, расположенном рядом с украинской границей, польская правая и евроскептическая партия Конфедерация организовала митинг против приема беженцев из Украины в Польше. Об этом пишет Notes from Poland.

Активистка партии Каролина Пикула организовала очередной протест против украинизации Польши. Однако на мероприятие, которое Пикула транслировала в прямом эфире на YouTube, никто не явился. Интерес проявил только один человек, он пришел с ней спорить.

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Партия Конфедерация продвигает лозунг "Остановим украинизацию Польши" и долгое время выступает против массовой иммиграции из Украины. Также ее представители утверждают, что украинцы получают те льготы, которых не имеют поляки.

После того как польские СМИ сообщили о «явке» на акцию, Пикула написала в Twitter, что «продолжит неустанно выполнять свою работу против умышленной колонизации Польши Украиной».

Ранее профильная комиссия польского Сейма поддержала решение лишить иммунитета депутата монархической политической партии Конфедерация польской короны Гжегожа Брауна.

Напомним, что НВ продолжает отслеживать динамику настроений и поведения украинцев, вынужденных уехать в Европу в результате войны с Россией.