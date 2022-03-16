Песня о будущем Путина. Поляки написали актуальную композицию, а ВСУ запустили под нее танцевальный тренд в TikTok
К тренду присоединились более 18 тысяч пользователей (Фото:Скрины с видео пользователей)
Польский исполнитель Cipys написал песню с названием Putin, в которой четко объясняет свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Украинцам песня понравилась, особенно бойцам ВСУ, поэтому они запустили под нее новый танцевальный тренд. НВ собрало для вас самые милые видео. Кстати, цитату «Jebać Putina — kurwę i skurwysyna» переведите с польского на украинский, вам понравится.
Это действительно красиво.
Девушки тоже в тренде.
Еще слова так хорошо запоминаются.
Теперь в будущих резюме указывайте, что вы знаете польский язык.
Немного оригинального исполнения тренда.
Но ведь какая это красота.
Здесь еще и светомузыка.
Как пишет автор: «Немного настроения вам. Слава Украине!"
Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.
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