Песня о будущем Путина. Поляки написали актуальную композицию, а ВСУ запустили под нее танцевальный тренд в TikTok

16 марта, 17:34
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К тренду присоединились более 18 тысяч пользователей (Фото:Скрины с видео пользователей)

К тренду присоединились более 18 тысяч пользователей (Фото:Скрины с видео пользователей)

Польский исполнитель Cipys написал песню с названием Putin, в которой четко объясняет свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Украинцам песня понравилась, особенно бойцам ВСУ, поэтому они запустили под нее новый танцевальный тренд. НВ собрало для вас самые милые видео. Кстати, цитату «Jebać Putina — kurwę i skurwysyna» переведите с польского на украинский, вам понравится.

Это действительно красиво.

@zloy_smile

♬ ПУТИН ХУЙЛО - Судья

Девушки тоже в тренде.

@acidictasi З 8 березня, дівчата❤️ #птнпнх ♬ оригинальный звук - .

Еще слова так хорошо запоминаются.

@bibliotekar #kurwa #kurwaputin #ідінахуй #war #ukraine #poland ♬ оригинальный звук - .

Теперь в будущих резюме указывайте, что вы знаете польский язык.

@sova_593 #war #украина ♬ оригинальный звук - .

Немного оригинального исполнения тренда.

@moransashka

Мы присоединяемся к тренду🇺🇦🙌🏻

♬ оригинальный звук - .

Но ведь какая это красота.

@slava_ukraine_pytin_loxx музика спішить@m_a_x_i_m_4_i_k ♬ оригинальный звук - .
@oleksandrposesor

♬ оригинальный звук - .
@v.bratika.v.sumke.stvol #хочуврек ♬ оригинальный звук - .

Здесь еще и светомузыка.

@m_plinskiyyy 🤟🇺🇦 #глобальныерекомендации #рекомендации #украина #птнпнх #on #fyp ♬ оригинальный звук - .

Как пишет автор: «Немного настроения вам. Слава Украине!"

@xssox.exe Трохи настрою вам СЛАВА УКРАЇНІ ❤️🇺🇦🤝 #fyp #on #off ♬ оригинальный звук - .

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

https://www.youtube.com/watch?v=FR7r_g-x9rU

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Путин Польша Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война Тренды

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