24 октября 2018, среда

Полиция разыскивает человека, который украл из магазина пиво. Им оказался двойник Росса из Друзей

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Швиммеру повезло, на тот день у него было алиби
Blackpool Police via Facebook

Швиммеру повезло, на тот день у него было алиби

Полиция британского города Блекпул попросила Facebook опознать преступника, который вынес ящик пива из супермаркета. В Сети за секунду опознали вора. Точнее его двойника.

Он оказался очень похож на американского актера Девила Швиммера, который стал всемирно известным, благодаря роли Роса Геллера в ситкоме Друзья, пишет Mashable.

Сообщение прокомментировали 130 тысяч раз. Пользователи Facebook вспомнили отношения Роса и Моники.

Мам, пап, Рос украл ящик пива....ах так...ураган Глория не ломал качелю, это Моника!!

А может это был тот самый загадочный Викрам, с которым у Фиби были суперсерьезные отношения.

Или тот парень, который украл у Роса сендвич.

Или праздничный броненосец.

 Один из комментаторов показал фото своей подруге Дженис и она ответила...

 В полиции проверили актера и сказали, что у него на тот момент было алиби. 

Спасибо всем за быстрые ответы. Мы тщательно расследовали эту версию и узнали, что Девид Швиммер был в это время в США. Нам очень жаль, что так вышло.

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