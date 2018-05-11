Полицейские попросили женщину стать понятой при проверке водителя на алкоголь. Она оказалась пьянее

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Женщина пыталась
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Женщина пыталась "договориться" с полицейскими

Киевские полицейские остановили женщину-водителя и попросили ее стать понятой при задержании другого предположительно нетрезвого водителя. Она оказалась пьяной, начала кричать и легла на дорогу.

Опасный и курьезный инцидент произошел на улице Семена Скляренко в ночь с 10 на 11 мая, сообщает Киев Оперативный.

Водитель первого автомобиля признался, что выпил бутылку пива и ждал экспертизу. "Понятая" в это время начала скандалить, пыталась договориться с полицейскими, и даже выбегала на дорогу. 

По результатам проверки оказалось, что алкоголь в крови первого водителя не превышал норму. Второго водителя пришлось задержать. 

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