Полицейские нашли наркоторговца по фотографии его рук в мессенджере. Они "сняли" с нее отпечатки

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Полицейские нашли наркоторговца по фотографии его рук в мессенджере. Они
Philip Wong via Flickr

Британские полицейские смогли найти наркоторговца по фотографии руки, в которой он держал экстази. Они сняли с нее отпечатки пальцев.

Полиция обнаружила снимок ладони с наркотиками в переписке в мессенджере WhatsApp у одного из задержанных в городе Бридженд, Уэльс. Сотрудники департамента борьбы с наркопреступностью отправили снимок в Бюро Южного Уэльса на экспертизу, которая смогла скопировать уникальный рисунок кожи. 

Как сообщает BBC, фотография помогла вынести 11 обвинений. Преступники продавали наркотики в пригороде Бридженда.

"Эти ребята [дилеры - прим. ред.] используют технологии, чтобы не попасться полиции, мы должны не отставать", - подытожил один из эксертов дактилоскопии Дейв Томас.

 

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