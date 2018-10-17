17 октября 2018, среда

Полицейская камера случайно сняла хоррор с огромным пауком в главной роли

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Удачный ракурс и хоррор готов
скрин из видео

Удачный ракурс и хоррор готов

Камера на полицейской машине снимала, как американский патрульный общается с водителем, а потом в кадре появился огромный паук.

Курьезный ролик опубликовала пресс-служба полиции города Фулшир, штат Техас. 

Паук прополз по лобовому стеклу так, что кажется, что он подкрадывается к полицейскому сзади.

"Кому нужны голливудские спецэффекты? Этот дружок отлично разместился на лобовом стекле патрульной машины и устроил нашему оператору, который просматривал видео, "ужасающий Хеллоуин", - написали в полиции.

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