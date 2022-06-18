Теперь выбирают им имена. Полицейские Хмельницкой области забрали в отделение трех хомяков, найденных на месте преступления 18 июня, 15:23 Цей матеріал також доступний українською Предыдущий дом грызунов (Фото:Национальная полиция Украины)

Следователи из отдела Каменец-Подольского районного управления полиции забрали троих хомяков с места преступления. Теперь подписчики помогают выбрать имена «пополнению» в комментариях к посту полиции Хмельницкой области.

«Теперь раскрывать преступления правоохранителям будет помогать трое хомячков. Полицейские обнаружили их на месте совершения преступления. Животные были в крайне заброшенном состоянии. А теперь у хомячков есть новый домик и вдоволь еды. Вот только имена еще не подобрали. Поэтому ждем ваших предложений», — пишет прессслужба полиции.

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Фото: Facebook

Что-то более украинизированное.

Фото: Facebook

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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