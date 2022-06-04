«Это наш мемталитет». Советник Конгресса США выразил восторг украинскими мемами в твиттере и украинцы сбросили ему еще в комментарии 4 июня, 22:39 Цей матеріал також доступний українською Р — развитие (Фото:Мем одного из пользователей)

Старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем твиттере выразил восторг украинскими мемами. В ответ украинцы набросали ему свои любимые в комментарии. НВ сделало подборку лучших.

«Украинцы ПРАВДА искусны в создании мемов», — пишет Массаро.

До этого он опубликовал шутливое видео об украинцах и Будапештском меморандуме, согласно которому страны-гаранты должны гарантировать безопасность Украины за ее отказ от ядерного оружия.

Видео дня

"Гениальный ответ на последнее предложение о умиротворении", - комментирует советник Конгресса шутливое видео. Массаро имеет в виду высказывания международных организаций о теоретическом примирении со страной-агрессором, которое экспертка по избирательному законодательству и политическим процессам Ольга Айвазовская считает стратегической ошибкой Запада.

Большинство мемов, которые кидали украинцы под твит об их сноровке в создании смешных фотографий, были о Германии и ее помощи в войне.

О ее медленной помощи.

И еще немного.

О развитии России.

«Наш президент сам является мемом, как мы можем проиграть мемное сражение?» – пишет пользователь твиттера в этом треде. Президента мемом назвали нежно, если что. Фотография дальше просто с ним.

Еще один мем с президентом Украины.

О пятом главе государства Петре Порошенко тоже подобрали.

Были шутки и о президенте Франции Эммануэле Макроне и его постоянных звонках российскому диктатору Владимиру Путину.

Сложный вопрос в такие времена, но мем смешной.

О землях, которые украинцы готовы отдать Путину.

Напомним, что 1 июня в своем Твиттере Понтифик написал на украинском языке об общечеловеческом праве на питание и призвал не использовать зерно – основной продовольственный продукт – как оружие. В то же время, по данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых запасов находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. В комментариях украинцы напомнили, что к тем, кто блокирует поставки зерна, нужно обращаться на русском, а также высказали много мнений относительно инициативы Папы. НВ собрало самые актуальные.



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