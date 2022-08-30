«В стране героев». Старший советник Конгресса США и фанат украинских мемов Пол Массаро посетил Львов

30 августа, 20:44
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Красавчики (Фото:Пол Массаро/Twitter)

Красавчики (Фото:Пол Массаро/Twitter)

30 августа Львов посетил старший советник Конгресса США Пол Массаро, который хорошо известен своей поддержкой Украины во времена полномасштабной войны с РФ. Украинцы уже ожидают одноименное блюдо во Львовских круассанах, предлагают американскому политику купить футболку «Добрый вечер, мы из Украины» и просто обсуждают его визит. НВ собрал несколько постов.

О своем приезде Массаро сообщил в Твиттере, опубликовав фото с мэром Львова Андреем Садовым.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1564592278575796227

Через час до этого он твитнул о том, что сейчас находится «в стране героев».

Видео дня

https://twitter.com/apmassaro3/status/1564574313101115392

Садовый также опубликовал фото из Массаро и поблагодарил его за поддержку.

https://twitter.com/AndriySadovyi/status/1564603116867182592

Еще одно милое фото с американским политиком.

https://twitter.com/lypynska/status/1564594443579162624

Уже скоро.

https://twitter.com/jouravoi/status/1564611099957272578

У кого еще сердце «тьохкало»?

https://twitter.com/_lyxxua/status/1564598509252362241
https://twitter.com/shutafrontdoor/status/1564616136829935630

Приблизительно так это и можно представить.

https://twitter.com/yasinskyii/status/1564618082022293516

Пора создавать петицию.

https://twitter.com/karaylo/status/1564595701757124609

Недавно Пол Массаро сменил аватарку в профиле в Твиттере на свое фото в вышиванке и в одном из твитов назвал себя Павлом Массаренко. Кроме того, он также активно поддерживает Украину в информационной войне, напоминая, что Россия — страна-террорист. НВ собрал несколько интересных постов политика.

Ранее старший советник Конгресса США в своем твиттере выразил восторг украинскими мемами. В ответ украинцы показали ему свои любимые в комментариях под твитом. НВ сделал подборку лучших.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Львов Конгресс США Андрей Садовый Реакция соцсетей

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