«В стране героев». Старший советник Конгресса США и фанат украинских мемов Пол Массаро посетил Львов 30 августа, 20:44 Красавчики (Фото:Пол Массаро/Twitter)

30 августа Львов посетил старший советник Конгресса США Пол Массаро, который хорошо известен своей поддержкой Украины во времена полномасштабной войны с РФ. Украинцы уже ожидают одноименное блюдо во Львовских круассанах, предлагают американскому политику купить футболку «Добрый вечер, мы из Украины» и просто обсуждают его визит. НВ собрал несколько постов.

О своем приезде Массаро сообщил в Твиттере, опубликовав фото с мэром Львова Андреем Садовым.

Через час до этого он твитнул о том, что сейчас находится «в стране героев».

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Садовый также опубликовал фото из Массаро и поблагодарил его за поддержку.

Еще одно милое фото с американским политиком.

Уже скоро.

У кого еще сердце «тьохкало»?

Приблизительно так это и можно представить.

Пора создавать петицию.

Недавно Пол Массаро сменил аватарку в профиле в Твиттере на свое фото в вышиванке и в одном из твитов назвал себя Павлом Массаренко. Кроме того, он также активно поддерживает Украину в информационной войне, напоминая, что Россия — страна-террорист. НВ собрал несколько интересных постов политика.

Ранее старший советник Конгресса США в своем твиттере выразил восторг украинскими мемами. В ответ украинцы показали ему свои любимые в комментариях под твитом. НВ сделал подборку лучших.



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