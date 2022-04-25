«Покажу откуда нападали на Соловьева». Сеть шутит о «покушении» на российского пропагандиста 25 апреля, 20:32 Цей матеріал також доступний українською И если бы за шесть часов не был нанесен превентивный удар… (Фото:@Bezizyanov/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов». Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве. На это среагировала СБУ, а украинцы уже начали шутить и делать мемы. НВ собрало самые интересные.

Служба безопасности Украины сообщила, что ознакомилась с креативом от РФ и ответила на это заявление.

В твиттере также пошутили о реакции СБУ.

ФСБ РФ заявила, что в ходе обыска в террористической организации National Socialism/White Power (Национал-социализм/Белая сила, власть) нашли самодельную взрывчатку, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов. Конечно, набор — отличный. Шутки о нем еще лучше.

Видео дня

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко обратил внимание подписчиков на еще один интересный момент из видео обыска.

Без классики с президентом РБ Александром Лукашенко, который все еще в Сети показывает всем, откуда на Беларусь готовили нападение, не обошлось. Ну и хорошо.

Блогер и политик Виталий Чепинога провел аналогию с детской сказкой.

А другие пользователи советуют Соловьеву быть внимательным, ведь после таких заявлений от Путина хорошего ждать не нужно.

Собственно, россиянам не за что волноваться. Соловьеву уже нашли замену.

Отметим, что в ФСБ РФ заявили, что по подозрению в покушении было задержано группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/ White Power (Национал-социализм/Белая сила, власть)». На них было возбуждено уголовное дело.

"Это граждане России, которые планировали по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - заявили в ФСБ РФ.

Сам Владимир Соловьев назвал имя «заказчика» покушения. Им якобы оказался президент Украины Владимир Зеленский.

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