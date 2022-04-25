«Покажу откуда нападали на Соловьева». Сеть шутит о «покушении» на российского пропагандиста

25 апреля, 20:32
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И если бы за шесть часов не был нанесен превентивный удар… (Фото:@Bezizyanov/Twitter)

И если бы за шесть часов не был нанесен превентивный удар… (Фото:@Bezizyanov/Twitter)

Поддержи НВ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов». Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве. На это среагировала СБУ, а украинцы уже начали шутить и делать мемы. НВ собрало самые интересные.

Служба безопасности Украины сообщила, что ознакомилась с креативом от РФ и ответила на это заявление.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/345354344358149

В твиттере также пошутили о реакции СБУ.

https://twitter.com/roksolaaana_k/status/1518589324853403650

ФСБ РФ заявила, что в ходе обыска в террористической организации National Socialism/White Power (Национал-социализм/Белая сила, власть) нашли самодельную взрывчатку, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов. Конечно, набор — отличный. Шутки о нем еще лучше.

Видео дня
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6278104458885621
https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1518572920255172610

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко обратил внимание подписчиков на еще один интересный момент из видео обыска.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/5186322571406938

Без классики с президентом РБ Александром Лукашенко, который все еще в Сети показывает всем, откуда на Беларусь готовили нападение, не обошлось. Ну и хорошо.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6278082292221171
https://twitter.com/Bezizyanov/status/1518571028510916612

Блогер и политик Виталий Чепинога провел аналогию с детской сказкой.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5307158929328753

А другие пользователи советуют Соловьеву быть внимательным, ведь после таких заявлений от Путина хорошего ждать не нужно.

https://www.facebook.com/alex.zamkovoi/posts/5026238737456215

Собственно, россиянам не за что волноваться. Соловьеву уже нашли замену.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3320350888183707

Отметим, что в ФСБ РФ заявили, что по подозрению в покушении было задержано группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/ White Power (Национал-социализм/Белая сила, власть)». На них было возбуждено уголовное дело.

"Это граждане России, которые планировали по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - заявили в ФСБ РФ.

Сам Владимир Соловьев назвал имя «заказчика» покушения. Им якобы оказался президент Украины Владимир Зеленский.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Покушение ФСБ России Реакция соцсетей Владимир Соловьев

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